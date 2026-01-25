domingo 25 de enero de 2026
25 de enero de 2026
Vintage.

El motivo de la separación de Luciano Castro y Florencia, la madre de su primer hijo

Luciano Castro tuvo un hijo con Florencia, Mateo, que tiene ya 23 años, y el romance llegó a su fin poco después de que el actor se convierta en padre.

Luciano Castro y su primer hijo con su mamá.&nbsp;

Luciano Castro está en el centro de la escena por su separación con Griselda Siciliani, luego de que salieran a la luz infidelidades del actor. Mucho años antes de este escándalo, se había separado de Florencia, la mamá de su primer hijo.

Adrián Suar haló sobre Griselda Siciliani y Luciano Castro. 
Sin vueltas.

Qué dijo Adrián Suar sobre el escándalo de Griselda Siciliani y Luciano Castro
Griselda Siciliani y Luciano Castro.
Todo mal.

Luciano Castro sobre su romance con Griselda: "Perdí al amor de mi vida"

Mateo nació de la relación del actor con Florencia, a quien conoció en el 2000 y con quien estuvo poco tiempo de novio, mucho antes de que se convirtiera en artista reconocido. Su popularidad, en contraste con la vida bajo perfil que Florencia quería vivir, los habría distanciado para siempre.

image
Luciano Castro y su hijo mayor.

La primera separación de Luciano Castro

Tras el nacimiento de Mateo, en 2002, la pareja decidió tomar caminos separados. Florencia volvió a formar pareja y trajo al mundo a dos hijos más pequeños.

“Mateo no vivía conmigo, cuando le tocaba conmigo se la pasaba con gente de mantenimiento, con maquilladores”, contó el actor hace años Vero Lozano.

El joven de 23 tiene una muy relación con Esperanza y Fausto, los hijos que su papá tuvo con Sabrina Rojas. Incluso también tiene un gran vínculo ella.

Mateo heredó de su papá la pasión por el boxeo y por los deportes. “Mateo no me quiere en el rincón, ni tampoco que lo ayude con el plan de pelea, así que lo miro de afuera, solo, y después le doy un panorama de lo que me pareció”, aseguró el actor.

