Luciano Castro sobre su romance con Griselda Siciliani: "Perdí al amor de mi vida"

En medio del escándalo los las infidelidades de Luciano Castro a Griselda Siciliani , incluyendo un romance en España con una joven dadesa, Pía Shaw confirmó en el programa de Georgina Barbarossa , en Telefe , la separación de la pareja de actores.

“Me dijo que perdió al amor de su vida, que se mandó una gran cagada. Esas fueron las frases”, comenzó con su relato la periodista sobre el momento que viven Luciano Castro y Griselda Siciliani.

Luego, señaló que el actor no quiere hablar públicamente ni decir nada al respecto para no acrecentar el escándalo medíatico. “Hablé bastante y estaba superarrepentidísimo de lo que viene pasando dentro de esta situación”, contó Pía Shaw sobre el tema.

Por último, Pía dijo: “Interpreto, porque tengo información, que no está nada bien entre los dos. No sé qué puede llegar a pasar el día de mañana, pero hoy es muy difícil la situación entre ambos y la relación”.

El romance de Luciano Castro y Griselda Siciliani

Griselda Siciliani y Luciano Castro ya tuvieron un pasado amoroso a mediados del año 2000, pero tras idas y vueltas, el actor conoció a Sabrina Rojas y formó una familia.

Por su lado, la actriz se cruzó en el camino de Adrián Suar y tuvieron una hija juntos, hasta que se repararon en muy buenos términos y siguen teniendo una gran relación.

Mientras que se reencontraron luego de muchos años cuando el Castro estaba en la relación con Flor Vigna, lo que generó cambien un gran revuelo mediático.