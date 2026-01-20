martes 20 de enero de 2026
Luciano Castro sobre su romance con Griselda Siciliani: "Perdí al amor de mi vida"

Luciano Castro dio a entender que se terminó su relación con Griselda Siciliani en una charla privada que tuvo con Pía Shaw. "Me mandé una cagada", dijo.

Griselda Siciliani y Luciano Castro.
En medio del escándalo los las infidelidades de Luciano Castro a Griselda Siciliani, incluyendo un romance en España con una joven dadesa, Pía Shaw confirmó en el programa de Georgina Barbarossa, en Telefe, la separación de la pareja de actores.

Otra mujer dio detalles de su romance con Luciano Castro
Sabrina Rojas contó todo sobre su infidelidad a Luciano Castro
Luego, señaló que el actor no quiere hablar públicamente ni decir nada al respecto para no acrecentar el escándalo medíatico. “Hablé bastante y estaba superarrepentidísimo de lo que viene pasando dentro de esta situación”, contó Pía Shaw sobre el tema.

Por último, Pía dijo: “Interpreto, porque tengo información, que no está nada bien entre los dos. No sé qué puede llegar a pasar el día de mañana, pero hoy es muy difícil la situación entre ambos y la relación”.

El romance de Luciano Castro y Griselda Siciliani

Griselda Siciliani y Luciano Castro ya tuvieron un pasado amoroso a mediados del año 2000, pero tras idas y vueltas, el actor conoció a Sabrina Rojas y formó una familia.

Por su lado, la actriz se cruzó en el camino de Adrián Suar y tuvieron una hija juntos, hasta que se repararon en muy buenos términos y siguen teniendo una gran relación.

Mientras que se reencontraron luego de muchos años cuando el Castro estaba en la relación con Flor Vigna, lo que generó cambien un gran revuelo mediático.

