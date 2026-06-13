Federico Otermín impulsa en Lomas de Zamora "Sábados en el Gobierno de la Comunidad".

Este sábado el Gobierno de la Comunidad de Lomas de Zamora volvió a estar presente en cada rincón del distrito con una agenda que combinó ambiente, educación, salud, deporte, producción y participación activa de vecinos.

La Jornada de la Comunidad en la Mutual 9 de Julio de Turdera reunió a vecinos y vecinas del barrio en un espacio de encuentro y trabajo conjunto, con la presencia del intendente Federico Otermín. "Nos encontramos con muchos vecinos y vecinas en Santa Inés y Guido Spano para compartir esta propuesta solidaria del Gobierno de la Comunidad y poner en buenas condiciones la Mutual 9 de Julio. Es extraordinario el amor por lomas", expresó.

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Además, Federico Otermín y la ministra de Ambiente Daniela Vilar participaron de la misa de Corpus Christi en el Parque de Lomas de Zamora , celebrada por el obispo Monseñor Lugones ante una nutrida concurrencia de fieles. La ceremonia, una de las más significativas del calendario litúrgico católico, incluyó una procesión desde el parque hasta la plaza que convocó a vecinos y vecinas de todo el distrito.

La secretaria general Aldana Scillama, por su parte, participó del acto por el Día del Bombero Voluntario en el Cuartel Central de Lomas de Zamora , acompañando a la institución en una fecha especial para toda la comunidad.

WhatsApp Image 2026-06-13 at 18.48.58 (2) Lomas de Zamora volvió a vivir una jornada de "Sábados en el Gobierno de la Comunidad".

La jornada tuvo fuerte impronta educativa y ambiental. La comunidad de la Escuela N°46 y la N°33 de Lamadrid se sumó a una jornada de pintura, limpieza y recolección de residuos, mientras que en la Primaria N°50 de San José el proyecto “Patios para armar” transformó los espacios comunes con juegos pintados en paredes y piso y remeras estampadas en comunidad. En Lomas de Zamora, Parque Barón y Budge, los equipos salieron a las calles y espacios verdes con forestación, limpieza, cordoneo y recuperación de puntos de arrojo crónicos.

El deporte también tuvo su lugar en Lomas de Zamora este sábado

El deporte, las juventudes y niñeces también tuvieron su lugar. La 4ta fecha de la Liga Joven de la Comunidad reunió a 8 equipos de distintos barrios en el Polideportivo Evita de Albertina, y el Merendero Núñez fue sede de la jornada de embellecimiento “Construyendo Comunidad”. En Santa Catalina, la jefa de gabinete Sol Tischik acompañó la jornada integral de salud para niños y niñas de 2 a 5 años de los Jardines Comunitarios, orientada al cuidado de la salud y el desarrollo infantil. En Llavallol, el CGM acompañó a adultos mayores del Barrio Los Pinos en una jornada solidaria de asistencia.

WhatsApp Image 2026-06-13 at 18.48.58 (3) Lomas de Zamora volvió a vivir una jornada de "Sábados en el Gobierno de la Comunidad".

En Centenario, la feria de Unamuno y Milán fue el punto de encuentro para difundir los servicios del CGM, la línea de WhatsApp, los puntos de Diversidad y la Agencia de Discapacidad. En Santa Marta, una recorrida puerta a puerta llevó información sobre la nueva ubicación del CGM y sus funciones a cada casa del barrio.

El Mundial le dio color a la tarde. El Parque Diego Armando Maradona de Fiorito fue sede del Mundial en Comunidad, una jornada con juegos inflables, stands recreativos y pantalla grande para vivir el torneo junto al barrio. En Temperley, la Plaza La Algodonera fue sede de la feria de emprendedores edición Mundial con actividades temáticas para toda la comunidad. En Banfield, el Mercado Consciente ocupó la Plaza Roberto Sánchez con 63 puestos de productores y emprendedores locales.