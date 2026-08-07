viernes 07 de agosto de 2026
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7 de agosto de 2026
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La obra "Preso sin nombre", con Nicolás Cesare, arranca una gira

La obra, protagonizada por Nicolás Cesare y dirección de Andrés Caputo, viene de ser declarada de Interés Municipal en Lomas de Zamora.

Nicolás Cesare, en escena.&nbsp;

Nicolás Cesare, en escena. 

La puesta, que tiene el apoyo de la subsecretaría de Derechos Humanos de Lomas de Zamora, a cargo de Laura Berardo, arranca una serie de presentaciones en diversos escenarios. La primera función será este viernes en el Instituto Patria.

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La propuesta presenta a un hombre en libertad que reconstruye, desde la memoria y el cuerpo, los casi 30 meses en los que estuvo detenido durante la última dictadura militar.

Interpretada por un único actor, la puesta lleva a escena el universo testimonial del libro, donde el texto original se manifiesta en fragmentos, silencios y evocaciones que hacen visible el encierro, la violencia y la resistencia.

El actor aclara que el texto “no está contado de manera violenta. Está contando desde una literatura escrita por alguien absolutamente destacado dentro del periodismo”.

La obra con Nicolas Cesare.

La obra con Nicolas Cesare.

Nicolás Cesare interpreta un texto de Jacobo Timerman

Jacobo Timerman fue un destacado periodista, editor y escritor argentino, fundador de medios clave como Primera Plana y La Opinión.

Durante la última dictadura militar fue secuestrado, torturado y mantenido en cautiverio ilegal, convirtiéndose en un caso emblemático a nivel internacional. Su testimonio, plasmado en este libro, contribuyó a visibilizar las violaciones a los Derechos humanos en Argentina ante el mundo.

La obra cuenta con la actuación de Nicolás Cesare, actor, director, docente teatral y realizador de escenografías, con más de 30 puestas en escena en su trayectoria.

La dirección está a cargo de Andrés Caputo, director, actor y clown, quien actualmente se desempeña como Director General de las Escuelas de Artes e Idiomas del Municipio de Lanús.

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