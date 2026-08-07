Celebran la cultura independiente en Lomas con una nueva edición de Escenario Abierto

El Centro Comunitario Libremente de Lomas de Zamora recibirá este sábado a artistas de diferentes disciplinas que van a compartir su talento con el público en una nueva jornada para celebrar la cultura independiente.

Escenario Abierto es el nombre de la propuesta con entrada gratuita que se desarrolla de 14 a 20 en el espacio ubicado sobre la calle Alem 855 . En esta oportunidad, la legendaria banda Caballo presentará sus nuevas canciones para bailar y disfrutar con lo mejor de la música contemporánea.

También se presentará la obra teatral "Sin fin de historia, sueños y narices", dirigida por Daniel Melluso, protagonizada por Clarisa Quintana y Mariela Rocco, y musicalizada por Cordelia Forlino. Por su parte, la productora audiovisual "Luces del Sur" proyectará una serie de cortometrajes inspirados en la riqueza cultural del conurbano sur.

Los vecinos que vayan a Libremente se encontrarán con la feria de emprendedores que tendrá puestos de indumentaria, calzado, gráfica, bijouterie, accesorios, cosmética, artesanías, plantas, adornos para el hogar, sahumerios y velas aromáticas, entre otros. Además, durante la jornada habrá un stand de serigrafía, un bingo y un buffet con cosas ricas para comer.

Cómo sumarse a los talleres gratuitos de Libremente

En Libremente hay talleres gratuitos para toda la comunidad. Actualmente están abiertas las inscripciones para canto y movimiento, baile aeróbico, encuentros agradables para adultos, expresión corporal, teatro para las infancias (6 a 12 años), teatro para adultos, reciclado de bolsas plásticas, guitarra, crochet, bordado, cine, pintura, conversaciones en inglés, cerámica y memoria.

Para anotarse en estas propuestas hay que llamar al 7505-2276, mandar un mensaje de WhatsApp al 11-2485-2531 o comunicarse con las redes del Centro Comunitario. Unas 300 personas participan todos los meses de los diferentes talleres y actividades culturales que se organizan en Libremente, que lleva 26 años trabajando por la inclusión a través del arte y la participación social.

El lugar forma parte del Programa de Rehabilitación y Externación Asistida (PREA) del Hospital Esteves, que fue creado para que las mujeres alojadas en el neuropsiquiátrico recuperen su derecho de vivir en libertad y de construir un proyecto de vida con todos los apoyos necesarios en materia sanitaria, educativa, laboral y recreativa.