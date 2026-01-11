domingo 11 de enero de 2026
El proyecto.

Cómo funciona el emprendimiento textil en el Hospital Esteves

El proyecto brinda la oportunidad de trabajar a las mujeres que están internadas en el centro de salud psiquiátrico ubicado en Temperley.

Crecieron en clientes y se mudaron a un espacio más amplio del Hospital Esteves para trabajar más cómodos. 

Proyectan más opciones para ofrecer al público el año próximo. 

"Aprendimiento" es el proyecto textil del Hospital Esteves que surgió con el objetivo de buscar que las mujeres internadas y externadas recuperen sus habilidades laborales. Pero fue tanto el compromiso del personal que lo coordina como de las chicas en el emprendimiento que han crecido en cantidad de clientes y en nuevos propuestas.

Desde que comenzó la iniciativa pasaron por muchas alternativas, pero siempre referidas a la costura y en brindar ese conocimiento y la oportunidad de trabajar a las mujeres que están internadas en el centro de salud psiquiátrico ubicado en Garibaldi 1661, Temperley. Realizan algunas confecciones a pedido, venden en ferias sus creaciones y este año además comenzaron a realizar arreglos de ropa.

Autonomía

En plena producción.
En ascenso

"Estuvimos de mudanza, de espacio físico, siempre dentro del Esteves, pero estamos contentos porque nos trasladaron a un lugar mas grande. Y venimos notando un creciendo grande a nivel clientes y en visibilidad porque estamos con muchos pedidos de reparación de prendas, por ejemplo", especificó Lorena Alegre, licenciada en Terapia Ocupacional y la coordinadora del emprendimiento textil.

La expansión del emprendimiento del Hospital Esteves de Temperley

Si bien el servicio de arreglos de ropa ya lo estaban ofreciendo, detallaron que en el último tiempo notaron que creció en pedidos de los trabajadores del Esteves y también por parte de las usuarias. "Se trata de un proyecto que veníamos brindando, pero que este año sumó clientes que piden cambio de cierres, ruedos, dobladillos, achicar talles, etc", comentó la coordinadora.

Según contaron sobre el funcionamiento de este servicio se basa en que la gente de la comunidad puede asistir a entregar sus prendas para arreglar, pero siempre coordinando previamente a través de un número de WhatsApp una cita concreta. "Luego nos encargamos del precio y entrega en función de los arreglos que necesite cada cliente", recalcaron respecto a la dinámica que manejan.

Por eso, quienes quieran utilizar este servicio del proyecto Aprendimiento deben comunicarse a través de un mensaje de WhatsApp al número 1139070822

