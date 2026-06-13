La curiosa conexión de Giovanni Reyna, de Estados Unidos, con Los Andes

La historia del fútbol suele tejer puentes invisibles entre rincones inesperados del planeta. El caso de Giovanni Reyna , mediocampista de la Selección de Estados Unidos , es uno de ellos. Aunque brilla en Europa y el mundo con la camiseta norteamericana, su árbol genealógico esconde una raíz a Lomas de Zamora : su abuelo paterno jugó en Los Andes.

Antes de que el apellido Reyna se convirtiera en sinónimo de Selección en los Estados Unidos gracias a Claudio (padre de Gio y capitán histórico del bando norteamericano), la historia comenzó en las canchas de Lomas. Miguel Reyna, el abuelo de Giovanni, fue un futbolista argentino que dio sus primeros pasos en las divisiones inferiores de Independiente.

A la carga del Xeneize. Los Andes suma 10 partidos sin perder y se acerca al récord de Boca

Sin embargo, su debut en el fútbol grande y su consolidación profesional llegaron al defender los colores de Los Andes. Con la camiseta del conjunto lomense, Miguel demostró la calidad técnica que, décadas más tarde, mutaría y se perfeccionaría en sus descendientes.

Tras su paso por la institución Milrayitas, la vida y el fútbol llevaron a Miguel Reyna a emigrar hacia los Estados Unidos a finales de la década de 1960. Allí se estableció y formó su familia. Su hijo Claudio heredó la pasión, convirtiéndose en una leyenda del "soccer" estadounidense con participación en cuatro mundiales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2065632165178617913&partner=&hide_thread=false ¡¡PIDE PUSKAS!! Al mejor estilo Di María para Rosario Central ante Racing, Reyna le pegó TRES DEDOS y clavó un golazo para el 4-1 final de Estados Unidos ante Paraguay.



#ESPNMundial

Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/CqTh0Eu0mQ — SportsCenter (@SC_ESPN) June 13, 2026

La dinastía continuó con Giovanni, nacido en Inglaterra pero criado bajo la influencia deportiva de su padre y el recuerdo de los relatos de su abuelo argentino.

Cuatro selecciones y una sola elección

Por herencia familiar, Giovanni Reyna tuvo sobre la mesa un abanico de opciones internacionales pocas veces visto. El actual volante del Borussia Dortmund (actualmente cedido en el Nottingham Forest) podía elegir representar a: Estados Unidos (su país de crianza), Argentina (por la nacionalidad de su abuelo Miguel), Portugal (por la rama materna de su abuelo Claudio), Inglaterra (por haber nacido en la ciudad de Sunderland).

claudio-reyna Claudio Reyna, hijo del exjugador de Los Andes, es ídolo en Norteamérica.

A pesar de los intentos informales y los sondeos que existieron desde el fútbol sudamericano y europeo, "Gio" siempre mantuvo su postura firme de jugar para los Estados Unidos, el país que representó a nivel juvenil y con el que está disputando el Mundial 2026. Su golazo a Paraguay para la victoria por 4 a 1 recorrió el mundo hasta llegar a la Argentina.

Hoy, mientras Reyna despliega su juego de elite en Europa, en Lomas de Zamora queda el orgullo silencioso de saber que parte de ese ADN futbolístico se moldeó alguna vez con la camiseta de Los Andes.