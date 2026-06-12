Los Andes ganó la primera edición de la Copa Comunidad Femenina

La final de la primera edición de la Copa Comunidad Lomas femenina se jugó el miércoles desde las 19 horas en el Microesadio del Parque Municipal Eva Perón, Los Andes se impuso 1-0 ante Club Social y Deportivo Bujía , frente a familares, entrenadores y vecinos de Lomas de Zamora. Del encuentro también participó el intendente, Federico Otermín , quien acompañó la definición y la entrega de premios.

El único gol del encuentro lo convirtió Nicol Galván , que le dio el triunfo y título al conjunto milrayitas que se quedó con la primera edición en fútbol femenino . Los partidos se jugaron todos los miércoles en distintas sedes distribuidas en los 14 Centros de Gestión Municipal del distrito.

Desde Bujía, la coordinadora, Silvana , destacó el valor social que tiene la actividad que surgió "hace 5 años ante la necesidad de poder darles a las pibas un lugar fisico de deporte e inclusión en el barrio donde puedan estar sociabilizar y generar ese sentido de pertenencia que ya tienen los varones del baby".

Además, remarcó que la Copa Comunidad "sirve para dar visibilidad a esta actividad y seguir fomentando el deporte. Estamos orgullosos de haber participado y llegado a la final de la primera edició, fue una experiencia enriquecedora".

Torneo Copa Comunidad Femenino 2026 La coordinadora de futsal femenino de Los Andes, Yesica, destacó el significado especial de este título

Por su parte, la coordinadora de futsal femenino de Los Andes, Yesica, destacó el significado especial de este título: " Es muy importante es la primera vez que participamos en un torneo que no sea en un liga o AFA. Nunca nos anotamos porque ya las nenas juegan todos los findes y entrenan 2 veces por semama. Pero cuando me invitaron, lo charle con los papas y accdieron enseguida, así que le dimos para adelante".

Formato de la primer edición femenina de la Copa Comunidad Lomas

“Fueron 32 equipos Sub 12, con chicas de 10, 11 y 12 años. El formato fue de eliminación directa, con dos llaves de 16 clubes que se fueron eliminando hasta llegar a la final”, explicó Santiago Ávalos, integrante de la Secretaría de Relaciones con la Comunidad, área que organizó el certamen junto a Deportes.

Además, adelantó que el Municipio ya trabaja en nuevas competencias: “Estamos preparando la Copa Comunidad para la categoría 2013 de varones, que es la que este año se retira del baby fútbol. Será la tercera edición y esperamos que comience después del Mundial”.