Intensa búsqueda de una chica de 13 años que desapareció en Temperley

Yamil Nicole Martínez desapareció en Temperley y es buscada por su familia desde este sábado.

Una intensa búsqueda se lleva adelante para encontrar a Yamil Nicole Martínez, una adolescente de 13 años que desapareció en Temperley y es buscada por su familia desde este sábado.

Según difundieron sus familiares en redes sociales, l a joven fue vista por última vez alrededor de las 18 en la zona de la calle Boston, en Temperley. Tras perder contacto con ella, realizaron la correspondiente denuncia policial y comenzaron una campaña de difusión para intentar localizarla.

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Yamil mide aproximadamente 1,57 metros, es de contextura delgada, tez blanca, tiene ojos castaños y cabello negro, corto y con flequillo.

Al momento de su desaparición vestía un jean gris oscuro ancho, remera corta negra, campera negra con dos franjas rojas o rosas, zapatillas blancas marca 47 Street y llevaba pulseras de piedras de colores. Además, tenía una mochila negra y blanca con dibujos de ositos.

Es estudiante de la Secundaria N°44.

La búsqueda que no se detiene

"La buscamos toda la noche", expresaron sus familiares en la publicación que se viralizó durante las últimas horas, en medio de la desesperación por conocer su paradero.

Cualquier persona que pueda aportar información sobre Yamil Nicole Martínez puede comunicarse de manera inmediata al 11-5456-7595 o dar aviso al 911 o a la comisaría más cercana.