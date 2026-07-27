Hicieron una entradera y balearon a la víctima: los atrapó la Policía de Lomas de Zamora

La Policía de Lomas de Zamora desarticuló una banda que había cometido una brutal entradera en la que habían herido a un vecino de un disparo. Atraparon al principal sospechoso y a sus cómplices.

El violento episodio ocurrió a fines de mayo en una vivienda de la calle Dinamarca al 3100 , en la localidad de Monte Grande . Una familia fue sorprendida por un grupo de delincuentes armados que irrumpió en la casa por la fuerza. El padre intentó defenderlos, pero uno de los ladrones le disparó en la pierna .

Los agresores les robaron los celulares y dinero en efectivo, y luego escaparon de la casa. La familia llamó a la Policía para denunciar lo sucedido y trasladaron al herido al hospital para realizarle las curaciones.

La investigación quedó a cargo de detectives de la DDI de Lomas de Zamora , quienes analizaron cámaras de seguridad y comunicaciones telefónicas. De esa manera pudieron identificar a los sospechosos y los lugares en los que se escondían.

Ametralladora tumbera incautada por la DDI de Lomas de Zamora. La habrían utilizado en la entradera.

A partir de la evidencia obtenida, se ordenó una serie de allanamientos en dos domicilios de la Ciudad de Buenos Aires: uno en el barrio 1-11-14 y otro en el Bajo Flores. En estos lugares lograron detener a un joven de 23 años, principal sospechoso del hecho investigado. Junto a él cayeron dos cómplices de 26 y 33 años.

En los operativos, la DDI de Lomas de Zamora incautó una ametralladora de fabricación casera (tumbera), un Volkswagen Gol y una Volkswagen Surán, los cuales habrían sido utilizados en la violenta entradera. Además, encontraron un maletín negro, guantes, barbijos descartables y precintos plásticos utilizados para atar a las víctimas.

Los detenidos quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº2 descentralizada de Esteban Echeverría, imputados por “robo agravado por el uso de arma de fuego bajo la modalidad entradera”.