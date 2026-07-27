Regresa el semillero de cantantes que lanzó a Britney Spears

Disney ya puso en marcha la realización de un episodio piloto de The Mickey Mouse Club, el programa de variedades infantil que impulsó las carreras de cantantes y estrellas como Britney Spears, Christina Aguilera o Ryan Gosling, informó el medio especializado Deadline.
El proyecto presentará a 11 jóvenes promesas que incluyen a Hudson Stone, Casey Trotter y Brooklynn Pitts, los protagonistas de la próxima película “Camp Rock 3”, así como Erianthe Akaat, Scarlett London Diviney, Michael Cash o Yonas Kibreab, entre otros.
Britney Spears, en sus inicios.
La producción del programa comenzará este mes en Los Ángeles y corre a cargo de los estudios Fulwell Entertainment. El proyecto busca ser un "escaparate para los jóvenes artistas más talentosos de la actualidad, donde la música, la innovación y la autoexpresión serán protagonistas", informó Disney, de acuerdo con la misma publicación.
La historia del semillero de la música
Creado por Walt Disney a partir de un concepto para salas de cine, The Mickey Mouse Club nació como un espectáculo interactivo en los cines en 1930. Más tarde, el programa llegó a la televisión entre 1955 y 1958, y tuvo una nueva versión entre 1977 y 1979.
Su última etapa, emitida de 1989 a 1996, convirtió al programa en un importante semillero de talento infantil. Además de impulsar las carreras de Britney Spears, Chistina Aguilera y Ryan Gosling, contó con la participación de figuras como Justin Timberlake, Keri Russell, JC Chasez, Rhona Bennett, Nikki DeLoach y Deedee Magno