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27 de julio de 2026
Todo vuelve.

Regresa el semillero de cantantes que lanzó a Britney Spears

Vuelve a Disney el programa The Mickey Mouse Club, que en su última etapa lanzó a la fama a cantantes como Britney Spears, Christina Aguilera o Ryan Gosling.

Vuelve un programa clásico.&nbsp;

Vuelve un programa clásico. 

En pocas palabras

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Resumen generado por Thinkindot AI

Disney ya puso en marcha la realización de un episodio piloto de The Mickey Mouse Club, el programa de variedades infantil que impulsó las carreras de cantantes y estrellas como Britney Spears, Christina Aguilera o Ryan Gosling, informó el medio especializado Deadline.

El proyecto presentará a 11 jóvenes promesas que incluyen a Hudson Stone, Casey Trotter y Brooklynn Pitts, los protagonistas de la próxima película “Camp Rock 3”, así como Erianthe Akaat, Scarlett London Diviney, Michael Cash o Yonas Kibreab, entre otros.

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La producción del programa comenzará este mes en Los Ángeles y corre a cargo de los estudios Fulwell Entertainment. El proyecto busca ser un "escaparate para los jóvenes artistas más talentosos de la actualidad, donde la música, la innovación y la autoexpresión serán protagonistas", informó Disney, de acuerdo con la misma publicación.

La historia del semillero de la música

Creado por Walt Disney a partir de un concepto para salas de cine, The Mickey Mouse Club nació como un espectáculo interactivo en los cines en 1930. Más tarde, el programa llegó a la televisión entre 1955 y 1958, y tuvo una nueva versión entre 1977 y 1979.

Su última etapa, emitida de 1989 a 1996, convirtió al programa en un importante semillero de talento infantil. Además de impulsar las carreras de Britney Spears, Chistina Aguilera y Ryan Gosling, contó con la participación de figuras como Justin Timberlake, Keri Russell, JC Chasez, Rhona Bennett, Nikki DeLoach y Deedee Magno

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