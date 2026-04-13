Britney Spears ingresó a un centro de rehabilitación por el abuso de drogas

Britney Spears ingresó voluntariamente en un centro de rehabilitación en Estados Unidos, un paso que su entorno considera clave para su recuperación, que ocurre cinco semanas después de ser detenida por conducir bajo los efectos del alcohol , drogas y otras sustancias.

Desde el entorno de la estrella de la música pop señalan que la decisión de ingresar en un centro especializado responde a la necesidad de “dar un paso adelante” en su bienestar personal, tras un episodio que su propio equipo calificó de “completamente inexcusable”.

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La detención se produjo el 4 de marzo, cuando agentes del condado de Ventura, en el sur de California , detectaron un comportamiento errático al volante. Tras someterse a varios controles para comprobar si estaba sobria, la cantante fue detenida y puesta en libertad horas más tarde.

Además, Britney Spears deberá comparecer ante un juez el próximo 4 de mayo por esta detención que se suma a sus múltiples escándalos.

El entorno de la cantante también destacó que se mostró afectada y arrepentida por lo ocurrido, especialmente por el impacto que la situación pudiera tener en sus hijos.

Los enredos de Britney Spears

Britney Spears, que logró poner fin en 2021 a la tutela legal ejercida por su padre, mantuvo una activa presencia en redes sociales que generó preocupación entre sus seguidores.

image Britney Spears, internada en un centro de rehabilitación.

En octubre de 2025, su exmarido Kevin Federline expresó su preocupación por la artista en unas memorias en las que consideró que era "hora de dar la voz de alarma" sobre su comportamiento.

La cantante ya ingresó brevemente en rehabilitación en 2007 tras protagonizar varios incidentes públicos. En enero de 2008, en medio de la disputa por la custodia de sus hijos, fue hospitalizada en dos ocasiones brevemente en un centro de tratamientos de salud mental.