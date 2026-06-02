Barbie Vélez, contra Fede Bal: "El trauma más grande de mi vida"

A diez años de su separación, la disputa mediática entre Barbie Vélez y Fede Bal volvió a resurgir y ambos sacaron a luz viejos rencores. Todo comenzó luego de que el actor recordara el enfrentamiento que protagonizaron y asegurara que “el tiempo le dio la razón”.

Barbie Vélez hizo un fuerte descargo en Bondi Live donde apuntó directamente contra el actor por volver a mencionar un episodio que, según explicó, marcó profundamente su vida.

“Este fin de semana la pasé como el orto, por una persona que saca un tema que en mí es dolorosísimo”, expresó en el inicio de su declaración.

Barbie Vélez siguió con su descargo

La actriz sostuvo que los dichos de Fede Bal le generan una profunda impotencia y cuestionó la forma en que se refiere a la situación. “Él lo habla desde una impunidad, desde una soberbia y en mí generó el trauma más grande de mi vida”, aseguró.

Además, recordó que durante la última década eligió mantenerse en silencio sobre el tema. “Hace 10 años que decido callarme la boca, mirar para abajo, no hablar, no escuchar cuando habla, cuando saca el tema”, señaló.

“Cada vez que se reflota el tema, a mí me vuelve a generar una angustia, tristeza, y no tengo por qué bancármela”, afirmó la actriz.

Sin título-1 Barbie Velez, angustiada.

Fue entonces cuando lanzó el mensaje más contundente de todo su descargo. “Quiero hablarlo después de 10 años, decir que no hables nunca más de mí. Que si querés hablar, que sea para pedir perdón. Cerrá el orto. No hables nunca más de mí”, disparó.

“Yo no soy más la nena esa de 20 años que no sabía hablar, que tenía vergüenza, que tenía miedo. Tengo 30 años, pasaron 10 años en mi vida, mucha terapia de por medio. Así que no me rompas más las pelotas”, disparó.