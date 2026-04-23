El Polaco mandó al frente a Fede Bal: "Hicimos cositas"

El Polaco estuvo como invitado en Otro día perdido , el programa de Mario Pergolini en El Trece, donde habló de todo con su picante estilo. También recordó las andanzas que compartió en otros tiempos con Fede Bal, al verlo en el estudio.

“¿Te acosan?”, le preguntó Mario Pergolini. “Normal, como te acosan a vos. ¿Ah, no? A mí tampoco. Lo vi a Fede dando vueltas ahí. Lo quiero, Fede es un crack”, dijo El Polaco.

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“¿Eran muy amigos, no? ¿Salieron muchos?”, insistió Mario Pergolini. “No tanto, salimos. Pero hicimos cositas. Hicimos cositas. Trabajamos juntos en el Bailando, le gané, le gané un mano a mano, una semifinal”, aclaró el hincha de Temperley.

“Capaz que yo ya tenía 10 años en la movida tropical, pero bueno, el Bailando te da acceso a un mundo más... En la casa de todos los argentinos. En 2016 explotaba. Cuando le gané a Fede, explotó”, recordó.

image El Polaco con Mario Pergolini.

El Polaco y su romance con Barby Silenzi

El Polaco agregó que en el Bailando conoció a Barby Silenzi, su actual pareja y madre de su hija Abril. “Eran jóvenes, la adrenalina, el baile… Todo se dio”, le marcó Mario Pergolini.

“Sí, nos levantamos juntos”, disparó el cantante e la movida tropical, fiel a su estilo, para cerrar ese segmento de la filosa y divertida entrevista.