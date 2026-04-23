Cómo será el repechaje en Gran Hermano Generación Dorada

Se viene el repechaje en Gran Hermano.

Santiago Del Moro anunció de manera oficial en Gran Hermano Generación Dorada que el repechaje del certamen de Telefe se realizará durante el mes de mayo, generando una enorme expectativa entre los seguidores del programa y dentro de la casa.

De esta forma, Santiago del Moro se los confirmó a los participantes de Gran Hermano. “Chicos, a ustedes les quiero decir algo. En mayo se viene el repechaje”, generando de inmediato reacciones de sorpresa y comentarios entre quienes aún permanecen en la casa.

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De esta forma, respondió con sinceridad que todavía no está definido el número exacto, aunque sí ratificó que será en mayo y que “falta poquito”.

Habrá pocos cupos disponibles para el reingreso de ex participantes, además de la implementación de Golden Tickets y el ingreso de nuevos jugadores, generando más competencia.

andrea del boca gran hermano.jpg-699cdc194808b Andrea del Boca dejó la casa de Gran Hermano tras un accidente.

Los eliminados de Gran Hermano

Ya fueron eliminados de Gran Hermano Martín Rodríguez, Cinzia Francischiello, Lola Tomaszeuski, Franco Poggio, Kennys Palacios, Nicolás Sícaro, Carmiña Masi (expulsada), Tomy Riguera y Gabriel Lucero.

Además, se registraron los abandonos de La Maciel, Jenny Mavinga y Divina Gloria por motivos de salud o cuestiones personales.

Con respecto a Andrea del Boca, dejó el certamen por un fuerte golpe. Consultada sobre la chance de volver a la competencia, la artista fue clara, pero tampoco le cerró la puerta a esa opción: “Por ahora, tengo ganas de curarme. Todo puede ser”.