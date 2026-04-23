Quiénes quedaron nominados en Gran Hermano Generación Dorada

Santiago del Moro anunció los nominados de Gran Hermano.

Los jugadores de Gran Hermano Generación Dorada pasaron por el confesionario el confesionario para dejar sus correspondientes votos y se terminó de armar una numerosa placa negativa en el certamen de Telefe, donde hay varios nombres pesados de la competencia.

Solange Abraham ya estaba en placa por la nominación pendiente que tenía de antes de irse a La Casa de los Famosos y Tamara Paganini a causa de la fulminante que le hizo Manuel Ibero, líder de la semana que no contó con inmunidad.

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De esta forma, a ellas dos se sumaron Franco Zunino, Yipio, Eduardo Carrera, Daniela De Lucía, Yanina Zilli, Danelik Galazán y Brian Sarmiento.

Emanuel Di Gioia y Nazareno Pompei no nominaron por obtener inmunidad, al igual que Tamara Paganini por haber sido fulminada. Tampoco Brian Sarmiento, que echó a perder su fulminante hacia Pincoya.

Es una placa negativa y el participante que abandone la casa lo hará en la Gala de Eliminación del próximo lunes. Este jueves algunos jugadores podrán bajar de la placa.

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Todos los votos en Gran Hermano 2026

Grecia Colmenares: 2 para Zilli y 1 para Daniela.

Danelik Galazán: 2 para Manuel y 1 para Lolo.

Yanina Zilli: 3 para Yipio, 2 para Daniela y 1 para Titi. *Disposición 3, 2, 1 otorgada por Martín Rodríguez

Jennifer “Pincoya” Torres: 2 para Brian y 1 para Eduardo.

Sol Abraham: 2 para Zunino y 1 para Zilli.

image Los nominados de Gran Hermano Generación Dorada.

Yisela “Pipio” Pintos: 2 para Zunino y 1 para Danelik.

Daniela de Lucía: 2 para Eduardo y 1 para Brian.

Luana Fernández: 2 para Yipio y 1 para Daniela.

Franco Zunino: 2 para Yipio y 1 para Juanicar.

Juan “Juanicar” Caruso: 2 para Zunino y 1 para Danelik.

Eduardo Carrera: 2 para Daniela y 1 para Titi.

Titi Tcherkaski: 2 para Grecia y 1 para Zunino.