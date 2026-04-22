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22 de abril de 2026
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La asquerosa actitud de Lolo Poggio en Gran Hermano que se hizo viral en las redes sociales

Lolo Poggio quedó en el centro de la escena por un polémico gesto en Gran Hermano que terminó generando revuelo en las redes sociales.

Lolo Poggio, polémica en Gran Hermano.&nbsp;

Lolo Poggio, polémica en Gran Hermano. 

Lolo Poggio protagonizó un asqueroso gesto en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, quizás sin darse cuenta de esta siendo captadas por las cámaras del certamen de Telefe. El video se hizo viral rápidamente a través de las redes sociales.

Durante una transmición en vivo Lolo Poggio quedó expuesta por una desagradable actitud y se generó de inmediato un revuelo entre los usuarios de las redes sociales.

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Se pudrió todo.

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En el sector de la sala de streaming de la casa y mientras tomaba unos mates, la hermana de Julieta Poggio llevó una de sus manos a su axila. Mientras que luego de frotarse esa zona se llevó sus dedos a la nariz olfateándose su propio olor.

“Es desagradable”, opinó un usuario de la red social X mientras que otro señaló indignado: “No puedo creer que haya hecho eso sabiendo que la están filmando todo el tiempo”.

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Lolo Poggio, polémica en Gran Hermano.

Lolo Poggio, polémica en Gran Hermano.

Actitudes habituales en Gran Hermano

Esta no fue la primera vez que un participante de Gran Hermano se ve envuelto en una polémica por este tipo de acciones dentro la convivencia dentro de la casa.

De todos modos, la joven no fue advertida por ninguno de sus compañeros y continuó tomando mate como si nada hubiera pasado, sin saber nada del revuelo generado.

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