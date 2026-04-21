La confesión sexual de Julieta Poggio: "Ahora lo puedo confirmar"

Julieta Poggio habló sin vueltas sobre su sexualidad, también se explayó para referirse a sus vínculos actuales con sus excompañeros en la casa de Gran Hermano , como Coti Romero y Marcos Ginocchio , y hasta habló de su polémica con la China Suárez .

Ante la consulta del medio Resumido sobre Coti Romero, Julieta Poggio destacó: "Jugadora, entiende mucho el taiming del juego y de la tele y además es muy picante".

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Mientras que sobre aquella crítica contra la China Suárez que derivó en una picante respuesta de la actriz, dijo: "Nunca hablé (con la China) y no me interesa para nada. Como dije, quizá siento que a veces tiene problemas con las mujeres".

De todos modos, la charla tuvo su momento más picante cuando Julieta Poggio confesó que se considera bisexual y que tuvo experiencias con una mujer: "Estuve con una mujer", se sinceró.

"SOY BISEXUAL" JULI POGGIO contó que estuvo con una mujer y que llegó a cobrar hasta US$ 10.000. pic.twitter.com/GHmcaBbeKV

Tras comentar que el máximo dinero que obtuvo por una publicidad fue la suma de diez mil dólares, a la ex Gran Hermano le preguntaron: "¿Te consideras bisexual?". Y ella afirmó: "Ahora puedo confirmar que sí".

Sobre Marcos Ginocchio, con quien confirmó que tuvo un romance al salir de la casa de Gran Hermano, hizo otra fuerte confesión.

"Lo peor fue tener que mentir, en esa época como que tenía que ocultar para cuidar a la otra persona pero la verdad me costaba mucho", contó.