martes 21 de abril de 2026
Escribinos
21 de abril de 2026
¡Ups!

La confesión sexual de Julieta Poggio: "Ahora lo puedo confirmar"

La ex Gran Hermano Julieta Poggio habló sin vueltas sobre su sexualidad. También se refirió a Coti Romero, Marcos Ginocchio y la China Suárez.

Julieta Poggio habló de todo.&nbsp;

Julieta Poggio habló de todo. 

Ante la consulta del medio Resumido sobre Coti Romero, Julieta Poggio destacó: "Jugadora, entiende mucho el taiming del juego y de la tele y además es muy picante".

Lee además
Julieta Poggio habló de todo. 
¿Qué onda?

Julieta Poggio contó todo sobre su relación abierta
Julieta Poggio y su peluquero. 
Se pudrió todo.

Por qué está todo mal entre Julieta Poggio y su peluquero

Mientras que sobre aquella crítica contra la China Suárez que derivó en una picante respuesta de la actriz, dijo: "Nunca hablé (con la China) y no me interesa para nada. Como dije, quizá siento que a veces tiene problemas con las mujeres".

Tras comentar que el máximo dinero que obtuvo por una publicidad fue la suma de diez mil dólares, a la ex Gran Hermano le preguntaron: "¿Te consideras bisexual?". Y ella afirmó: "Ahora puedo confirmar que sí".

Sobre Marcos Ginocchio, con quien confirmó que tuvo un romance al salir de la casa de Gran Hermano, hizo otra fuerte confesión.

"Lo peor fue tener que mentir, en esa época como que tenía que ocultar para cuidar a la otra persona pero la verdad me costaba mucho", contó.

Temas
Seguí leyendo

Julieta Poggio contó todo sobre su relación abierta

Por qué está todo mal entre Julieta Poggio y su peluquero

La insólita respuesta de Julieta Poggio ante una sencilla pregunta en Pasapalabra

Murió Luis Puenzo, el director de la película "La Historia Oficial"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Luis Puenzo tenía 80 años. 
Tristeza.

Murió Luis Puenzo, el director de la película "La Historia Oficial"

Las más leídas

Te Puede Interesar

Malena Soto, la joven asesinada en Ingeniero Budge.
Testimonio.

Femicidio de Malena Soto: el acusado podría declarar en el comienzo del juicio