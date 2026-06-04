Premiarán en Lomas de Zamora a alumnos destacados y servidores públicos

Este viernes en el Teatro de la Biblioteca Mentruyt de Lomas de Zamora se realizará el acto de premiación.

La tradicional premiación organizada por los socios del Rotary Club Lomas de Zamora para destacar a servidores públicos y los promedios destacados de estudiantes de la zona se desarrollará este viernes a las 19 en la Biblioteca Mentruyt .

La jornada que se realiza desde hace más de 50 años se dedica a premiar el esmero de muchas personas en diversas actividades. Durante el acto de mañana en el Teatro de la Biblioteca Antonio Mentruyt (Italia 44) se rendirá homenaje a los Servidores Públicos, integrantes y seleccionados por las diversas Instituciones de la zona.

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La elección de cada premiado se lleva adelante junto a la comunidad ya que cada institución se encarga de elegir a esa persona que se destacó por su labor y compromiso con la comunidad en 2025. Alrededor de 40 premios serán entregados en presencia de los vecinos que quieran sumarse al emocionante acto.

"Entendemos que de esta manera estamos reconociendo, en una mínima proporción, los esfuerzos que la persona seleccionada por cada una de las Instituciones y empresas convocadas ha realizado en su tarea diaria", marcó Alcides, socio del Rotary Lomas de Zamora.

Los mejores promedios de Lomas también serán distinguidos

Para poder llevar adelante la entrega de premios, desde el Rotary convocan cada año a instituciones destacadas como la Cámara de Comercio de Lomas, el Hospital Gandulfo, Lalcec Lomas, Municipio de Lomas, Correo Argentino, Policía de la Provincia de Buenos Aires, entre otras.

Cada una de esas entidades se encargan de elegir a parte de su personal destacado para que obtenga el premio con tanta historia en el Rotary y que lleva el nombre del Doctor Oscar Berlingeri que supo ser socio del club rotario y director del Gandulfo.

Pero además de esas instituciones lomenses, también decidieron hace unos 25 años distinguir a los mejores promedios de los estudiantes de la Universidad de Lomas y la Universidad Abierta Interamericana. "Se convocan a los dos mejores promedios de cada carrera", aseguró Silles.

"Se presentan, no sólo los premiados, también cada uno de los referentes o autoridades de cada institución que participa de este hermoso evento que destaca el desempeño y la labor de cada persona", aseguró el integrante del Rotary Lomas de Zamora que en octubre se cumplirán 85 años de la fundación del club.

Fue un grupo de 24 vecinos bajo la asistencia del Rotary Club de Quilmes que decidieron formar uno en Lomas de Zamora. Así fue que el 29 de octubre de 1941, en la Biblioteca Antonio Mentruyt quedó formalmente constituido junto a la designación de su Comisión Directiva comenzando a funcionar con una reunión semanal todos los miércoles que se realiza hasta la actualidad en la misma sede.