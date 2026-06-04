Una promesa de Lomas de Zamora y el sueño de representar al país en Natación.

Felipe Rinaldi tiene 14 años, es de Lomas de Zamora y brilla en natación . Gracias a su actuación en el Campeonato Nacional, fue convocado a la Selección Argentina para representar al país en el Campeonato Panamericano de la disciplina, pero por el alto costo del viaje, aún no se si podrá competir .

El joven nadador forma parte del equipo del Municipio y es uno de los cuatro representantes de la ciudad que fueron elegidos para integrar el combinado nacional en este evento que reúne a los mejores de Latinoamérica. Sin embargo, a pesar de haber sido convocado por sus cualidades y resultados, necesita juntar una importante suma de dinero para afrontar los gastos que demanda participar de la competencia.

Esto se debe a que, tanto el viaje como la inscripción al torneo, debe ser gestionado por cada deportista y la suma que se necesita para viajar es de U$S 3.450 , una cifra elevada que es difícil de juntar en poco tiempo.

En este contexto, hay un problema mayor: los nadadores tienen plazo hasta el 9 de junio realizar una seña de U$S 2.000 para asegurar su plaza en el campeonato panamericano que se realizará entre el 8 y 12 de julio en Ibagué, Colombia. Y después tendrá 15 días para completar el pago total.

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Frente a esto, la familia de Felipe comenzó a moverse porque hoy no cuenta con ese dinero y apremiado por los tiempos, puso a disposición un alías (felipe.rinaldi.mlz) para recibir donaciones con el objetivo de cubrir el valor de la seña, algo fundamental para asegurar su lugar en el combinado nacional.

“Sabemos que es un momento complicado, pero tenemos la esperanza de poder llegar a la cifra”, remarcó Diego, el papá de Felipe, ilusionado con poder cumplirle el deseo a su hijo de presentar al país. “Hoy tenemos 600 dólares juntados, la cifra de a poco va subiendo, y la verdad que estamos muy agradecidos con los que colaboraron”, señaló.

Una nueva promesa de Lomas de Zamora en natación

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Felipe Rinaldi consiguió su convocatoria en la Selección Argentina gracias a los grandes resultados que obtuvo en el último Campeonato Nacional. Allí se coronó campeón argentino en la prueba de 200 metros pecho, con récord de campeonato, en la categoría cadete y también se quedó con el primer en las postas 4x100 libre, 4x100 combinados y 4x200 libre. Fue, además, subcampeón en los 50mts y 100mts pecho.

En total, el joven nadador que representa a Lomas de Zamora se volvió con seis medallas, cuatro de oro y dos de plata, y de esta manera ratificó su evolución en la disciplina, ya que el año pasado también se había coronado campeón nacional y había culminado en el primer puesto en la prueba 100mts pecho del certamen internacional Promesas Olímpicas. Todo esto lo llevó a la Selección Argentina y ahora quiere mostrar su talento en el Campeonato Panamericano.