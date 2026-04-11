En Lomas dan clases gratuitas de natación para todas las edades

La Agencia de Deportes del Municipio tiene dos natatorios con equipamiento e instalaciones de primer nivel para llevar adelante las clases. En el Parque de Lomas , ubicado sobre Molina Arrotea y Las Lilas , cuenta con una una pileta semiolímpica de 25 metros de largo por 12.5 de ancho para la alta competencia, y otra de 4 metros por 12 destinada a actividades recreativas.

Muchas familias se suman a las clases de matronatación compuestas por diferentes ejercicios para que los bebés de entre 3 y 24 meses tengan sus primeros contactos con el agua, aprendan a moverse y refuercen el vínculo con su mamá y papá. "Gael tiene 9 meses y participa de matronatación desde los 3 meses. Las clases son excelentes porque aprendió a defenderse en el agua así que estamos muy agradecidos con el Municipio por la posibilidad de participar de una actividad tan interesante", destacó Carolina, una de las vecinas que formó parte de la propuesta durante el año pasado.

En el parque también hay una escuela de natación para chicos de 6 a 13 años, natación nivel 1 y 2 (mayores de 18), gimnasia acuática (mayores de 18) y equipo para personas con discapacidad.

natacion lomas Las piletas están acondicionadas para las actividades durante el invierno.

El otro natatorio del Municipio es el Guyo Sember, que está sobre la Avenida Alsina 1835 y cuenta con equipos de calefacción ambientales para garantizar las clases en invierno y un sistema de iluminación LED. Allí hay natación nivel 1 y 2, escuela de natación (6 a 13 años), equipo de waterpolo (mayores de 12), equipo master (mayores de 18 con prueba previa), equipo para personas con discapacidad y gimnasia acuática.

Para anotarse en cualquiera de estos deportes hay que entrar a la web oficial, completar el formulario y adjuntar una foto del DNI (frente y dorso), un apto físico que debe ser completado por un médico y Certificado Único de Discapacidad (en caso que corresponda). Después recibirán un mail con un Carnet Deportivo que tendrán que presentar antes de ingresar a cada actividad.

Lanzaron la nueva Agencia de Deportes en Lomas

El Municipio creó la nueva Agencia de Deportes para seguir potenciando las actividades que se llevan a cabo en distintos barrios. El año pasado hubo más de 4 mil personas participando en las 90 clases semanales que se dieron en el marco del programa Estaciones Deportivas en parques, plazas e instituciones. Mientras que más de 7.500 estudiantes de 4° grado formaron parte de las clases gratuitas de natación.

Los objetivos para este años son sumar más disciplinas y lugares para hacer actividades deportivas, una nueva edición de la Copa Comunidad 2026, Lomas Camina en Comunidad y nuevas estaciones de calistenia.