Lanzaron la Agencia de Deportes de Lomas de Zamora con decenas de actividades gratuitas.

El Municipio de Lomas de Zamora lanzó la nueva Agencia de Deportes para coordinar y agilizar la oferta deportiva gratuita que se ofrece en todos los barrios.

A través de este espacio, los vecinos podrán conocer la oferta de disciplinas y los espacios de clase y anotarse a través de la página web de Municipio: https://lomasdezamora.gov.ar. También podrán consultar en las redes @agenciadeporteslomas.

Inscripciones disponibles. "Una escuela de deportes": así es la colonia de verano del Lomas Athletic Club

Impulsados por el Municipio. Qué deportes pueden hacer gratis los adultos mayores de Lomas

"Poder disfrutar el deporte en cada barrio es un derecho de las vecinas y vecinos", destacó la jefa de Gabinete del Municipio, Sol Tischik, que presentó al nuevo director de la Agencia de Deportes de Lomas de Zamora , Emiliano Piergiovanni.

Durante el año pasado, se dispusieron 14 estaciones deportivas distribuidas en distintos barrios y más de 7 mil vecinos de todas las edades participaron de más de 30 actividades gratuitas y de formación en diferentes disciplinas.

"Poder disfrutar el deporte en cada barrio es un derecho de las vecinas y vecinos", destacó la jefa de Gabinete del Municipio, Sol Tischik,

Con una infraestructura de primer nivel y todas las comodidades para las clases, en el Parque de Lomas dieron hockey, atletismo, basquet, entrenamiento funcional, rugby, fútbol, futsal, voley, handball, BMX, goalball, tejo, triatlón, patín, padel, tenis de mesa, boccia, levantamiento olímpico y gimnasia.

deportes lomas Durante el año pasado, se dispusieron 14 estaciones deportivas distribuidas en distintos barrios y más de 7 mil vecinos de todas las edades participaron.

El predio también cuenta con un Gimnasio de Deportes de Contacto de más de 400 metros cuadrados, un ring de 6x6 metros y un tatami de 9x18. Todas las semanas hubo boxeo, judo, kickboxing, kung fu, taekwondo y taichi.

Mientras que en las piletas ofrecieron clases de natación, aquagym, matronatación, waterpolo, clases para personas con TEA y un equipo para personas con discapacidad.