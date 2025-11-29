Qué deportes pueden hacer de forma gratuita los adultos mayores de Lomas

En Lomas de Zamora hay múltiples opciones para hacer deporte.

Los adultos mayores tienen diferentes actividades deportivas y recreativas impulsadas por el Municipio de Lomas de Zamora para promover la actividad física, el bienestar y la socialización. La realización de deportes es fundamental en esta etapa de la vida.

En el Parque de Lomas realizaron una jornada de caminata y pentatlón que incluyó varias disciplinas como básquet, hockey, fútbol y handball. "El pentatlón y la caminata son dos disciplinas que forman parte de los Juegos Bonaerenses. Realizamos una jornada para que los adultos mayores puedan explorar, aprender y elegir la actividad que más les guste", informaron desde la Secretaría de Deportes y agregaron que próximamente habrá nuevos encuentros.

deportes adultos mayores Los adultos mayores realizan diversos deportes gratis. Otra de las propuestas con muy buena convocatoria es el vóley adaptado (también conocido como newcom) en el que los equipos atrapan y lanzan la pelota en lugar de golpearla. "Se formó un grupo hermoso que siempre la pase bien. Muchas gracias a Deportes Lomas que nos dan la oportunidad de mantenernos activos en este deporte que tanto nos gusta", destacó Rubén, uno de los vecinos que forma parte de la propuesta.

En el natatorio también brindan clases gratuitas de aquagym, una actividad que aporta a la relajación del cuerpo y es recomendada ante problemas traumatológicos, musculares o en proceso de rehabilitación. Dentro del Parque de Lomas además brindaron opciones como basquet, gimnasia y tenis de mesa. Las inscripciones para todos estos deportes comenzarán nuevamente a mediados de enero de 2026.

Deportes gratuitos en plazas, parques e instituciones A través del programa Estaciones Deportivas, el Municipio está dando clases gratuitas en plazas, parques e instituciones barriales. Personas de todas las edades pueden sumarse libremente a la jornadas de zumba, yoga, taichi, entrenamiento funcional, gimnasia guiada y elongación postural. El cronograma con toda la información sobre clases, horarios, sedes y localidades está disponible en la web oficial.

