sábado 29 de noviembre de 2025
Escribinos
29 de noviembre de 2025
Impulsados por el Municipio.

Qué deportes pueden hacer de forma gratuita los adultos mayores de Lomas

Los vecinos participan de clases y actividades que promueven la actividad física, el bienestar y la socialización.

En Lomas de Zamora hay múltiples opciones para hacer deporte.

En Lomas de Zamora hay múltiples opciones para hacer deporte.

deportes adultos mayores3

Los adultos mayores tienen diferentes actividades deportivas y recreativas impulsadas por el Municipio de Lomas de Zamora para promover la actividad física, el bienestar y la socialización. La realización de deportes es fundamental en esta etapa de la vida.

En el Parque de Lomas realizaron una jornada de caminata y pentatlón que incluyó varias disciplinas como básquet, hockey, fútbol y handball. "El pentatlón y la caminata son dos disciplinas que forman parte de los Juegos Bonaerenses. Realizamos una jornada para que los adultos mayores puedan explorar, aprender y elegir la actividad que más les guste", informaron desde la Secretaría de Deportes y agregaron que próximamente habrá nuevos encuentros.

Lee además
El objetivo es garantizar la prevención y una buena calidad de vida.
Gratuitos

Hicieron estudios a más de 400 adultos mayores en el Hospital de Banfield
Las clases son los martes y jueves, de 17 a 18, sin inscripción previa.
Cochabamba 922

Dan clases gratuitas de gimnasia para adultos mayores en Banfield
deportes adultos mayores
Los adultos mayores realizan diversos deportes gratis.&nbsp;

Los adultos mayores realizan diversos deportes gratis.

Otra de las propuestas con muy buena convocatoria es el vóley adaptado (también conocido como newcom) en el que los equipos atrapan y lanzan la pelota en lugar de golpearla. "Se formó un grupo hermoso que siempre la pase bien. Muchas gracias a Deportes Lomas que nos dan la oportunidad de mantenernos activos en este deporte que tanto nos gusta", destacó Rubén, uno de los vecinos que forma parte de la propuesta.

En el natatorio también brindan clases gratuitas de aquagym, una actividad que aporta a la relajación del cuerpo y es recomendada ante problemas traumatológicos, musculares o en proceso de rehabilitación. Dentro del Parque de Lomas además brindaron opciones como basquet, gimnasia y tenis de mesa. Las inscripciones para todos estos deportes comenzarán nuevamente a mediados de enero de 2026.

Deportes gratuitos en plazas, parques e instituciones

A través del programa Estaciones Deportivas, el Municipio está dando clases gratuitas en plazas, parques e instituciones barriales. Personas de todas las edades pueden sumarse libremente a la jornadas de zumba, yoga, taichi, entrenamiento funcional, gimnasia guiada y elongación postural. El cronograma con toda la información sobre clases, horarios, sedes y localidades está disponible en la web oficial.

Temas
Seguí leyendo

Hicieron estudios a más de 400 adultos mayores en el Hospital de Banfield

Dan clases gratuitas de gimnasia para adultos mayores en Banfield

La innovadora propuesta de Café Dalí para los adultos mayores

Deportes en Lomas: cuándo y en qué lugares dan clases gratuitas

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Hubo 10 detenidos en total, en varios allanamientos simultáneos.
Megaoperativo.

Cayó un clan familiar que robaba vehículos de alta gama: allanamientos en Lomas

Las más leídas

Te Puede Interesar

En Lomas de Zamora hay atención presencial, virtual y telefónica.
Desde el Municipio.

Consultas, trámites y reclamos: fortalecen la atención en Lomas