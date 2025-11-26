Deportes en Lomas: cuándo y en qué lugares dan clases gratuitas

Estaciones Deportivas es una propuesta impulsada por el Municipio de Lomas de Zamora para que los vecinos hagan actividad física cerca de sus casas y tengan una buena calidad de vida . Todas las semanas hay clases gratuitas en plazas , parques e instituciones barriales .

Personas de todas las edades pueden sumarse libremente a la jornadas sin necesidad de inscripción previa. Las clases de zumba son los lunes, a las 9, en la Plaza Francisco de Asís de Llavallol (Melber y Doyhenard) ; lunes y miércoles, a las 14, en el Centro de Jubilados Euskadi de Santa Marta (Voltaire 1552) ; martes y jueves, a las 17, en el CGM Centenario (Martín Rodríguez 430) ; martes y viernes, a las 18.30, en el CGM Budge (Campana 1780) ; y los jueves, a las 15, en el Playón El Campanario de Llavallol (Kurt y Necochea) .

Los vecinos que quieran hacer yoga pueden ir los lunes y miércoles, a las 10, tanto Parque de Lomas (Molina Arrotea y Las Lilas) como al Parque Finky de Turdera (San Basilio y Vicente López) . También hay clases los martes y jueves, a las 15, en el Playón El Puente de Lamadrid (Bustos y Orán) ; y los miércoles y sábados, a las 10, en el Parque Isabel La Católica de Parque Barón (Isabel La Católica 799) .

Por su parte, las jornadas de taichi se realizan los lunes y miércoles, a las 10, en el Parque Maradona de Fiorito (Recondo y Gabriel Miró) ; los miércoles, a las 10, en la Plaza Martins de Banfield (Arenales y Melo) ; y los sábados, a las 11, tanto en el Centro de Jubilados Dame tu mano de Lomas (Boero 768) como en el Centro de Jubilados N°1 de Lomas (Catalina Rodríguez 138) .

"En las clases de taichi invitamos a la gente a practicar la caminata taoista que ayuda a prevenir accidentes y padecimientos en la tercera edad a través de un trabajo simple y sencillo que fortalece todo lo que es piernas, tendones y musculatura en general. Esto es fundamental para que las personas puedan tener una mejor calidad de vida", destacó Diego González, uno de los profesores a cargo de las clases.

Más opciones para hacer deportes en Lomas

El programa Estaciones Deportivas incluye clases de entrenamiento funcional los martes y jueves, a las 10, Playón Barrio Obrero de Santa Catalina (Calle 3 y 103); los martes y jueves, a las 18, en la Plaza San Martín de Turdera (Suipacha y Zapiola); y los martes, a las 18, en la Plaza de los Militantes de Albertina (Ricardo Palma y Sarmiento).

También hay encuentros de gimnasia guiada los martes y jueves, a las 10, en el Centro Cultural El Ceibo de Banfield (Rincón 565); los miércoles, a las 9.30, en el Parque de Albertina (Homero 2600); y los jueves, a las 9.30, en el Polideportivo Evita de Albertina (Atenas y Montiel). A su vez, en el Parque San José (Caaguazú 500) hay elongación postural los lunes, a las 18, y los jueves, a las 10.30.