Deportes en Lomas: cuándo y en qué lugares dan clases gratuitas

En todos los barrios de Lomas de Zamora hay opciones para hacer actividad física.
Estaciones Deportivas es una propuesta impulsada por el Municipio de Lomas de Zamora para que los vecinos hagan actividad física cerca de sus casas y tengan una buena calidad de vida. Todas las semanas hay clases gratuitas en plazas, parques e institucionesbarriales.
Personas de todas las edades pueden sumarse libremente a la jornadas sin necesidad de inscripción previa. Las clases de zumba son los lunes, a las 9, en la Plaza Francisco de Asís de Llavallol (Melber y Doyhenard); lunes y miércoles, a las 14, en el Centro de Jubilados Euskadi de Santa Marta (Voltaire 1552); martes y jueves, a las 17, en el CGM Centenario (Martín Rodríguez 430); martes y viernes, a las 18.30, en el CGM Budge (Campana 1780); y los jueves, a las 15, en el Playón El Campanario de Llavallol (Kurt y Necochea).
Los vecinos que quieran hacer yoga pueden ir los lunes y miércoles, a las 10, tanto Parque de Lomas (Molina Arrotea y Las Lilas) como al Parque Finky de Turdera (San Basilio y Vicente López). También hay clases los martes y jueves, a las 15, en el Playón El Puente de Lamadrid (Bustos y Orán); y los miércoles y sábados, a las 10, en el Parque Isabel La Católica de Parque Barón (Isabel La Católica 799).
Por su parte, las jornadas de taichi se realizan los lunes y miércoles, a las 10, en el Parque Maradona de Fiorito (Recondo y Gabriel Miró); los miércoles, a las 10, en la Plaza Martins de Banfield (Arenales y Melo); y los sábados, a las 11, tanto en el Centro de Jubilados Dame tu mano de Lomas (Boero 768) como en el Centro de Jubilados N°1 de Lomas (Catalina Rodríguez 138).
"En las clases de taichi invitamos a la gente a practicar la caminata taoista que ayuda a prevenir accidentes y padecimientos en la tercera edad a través de un trabajo simple y sencillo que fortalece todo lo que es piernas, tendones y musculatura en general. Esto es fundamental para que las personas puedan tener una mejor calidad de vida", destacó Diego González, uno de los profesores a cargo de las clases.
Más opciones para hacer deportes en Lomas
El programa Estaciones Deportivas incluye clases de entrenamiento funcional los martes y jueves, a las 10, Playón Barrio Obrero de Santa Catalina (Calle 3 y 103); los martes y jueves, a las 18, en la Plaza San Martín de Turdera (Suipacha y Zapiola); y los martes, a las 18, en la Plaza de los Militantes de Albertina (Ricardo Palma y Sarmiento).
También hay encuentros de gimnasia guiada los martes y jueves, a las 10, en el Centro Cultural El Ceibo de Banfield (Rincón 565); los miércoles, a las 9.30, en el Parque de Albertina (Homero 2600); y los jueves, a las 9.30, en el Polideportivo Evita de Albertina (Atenas y Montiel). A su vez, en el Parque San José (Caaguazú 500) hay elongación postural los lunes, a las 18, y los jueves, a las 10.30.