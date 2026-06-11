Estudiantes de la UNLZ crearon un videojuego para concientizar sobre la extinción de animales

Alumnas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) desarrollaron "Rescatando Huellas ", un videojuego educativo destinado a chicos y chicas de entre 10 y 12 años que busca generar conciencia sobre la extinción de especies y la importancia del cuidado del medio ambiente.

"Rescatando Huellas" propone una aventura donde los jugadores viajan por distinos ecosistemas del planea rescatando animales en peligro de exinción y enfrentando las consecuencias de las acciones humanas. El videojuego fue desarrollado en Godot Engine y aborda problemáticas reales como la deforestación, la pérdida de hábitat, la caza furtiva y el deshielo provocado por el cambio climático.

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El proyecto fue realizado en el marco de la cátedra Diseño Multimedial y estuvo a cargo de seis estudiantes de la carrera de Publicidad: Abril Rubianco, Valentina Domínguez, Martina Fortes, Pilar Muyka, Candela Valdez y Lara Sawczuck. Las estudiantes destacaron que "enseñar solo con teoría hace que los chicos sientan la extinción como algo ajeno, dificultando su empatía y compromiso. La realidad es crítica: las especies desaparecen 100 veces más rápido de lo habitual y un millón están en riesgo de extinguirse este siglo”.

El jugador asume el rol de un rescatista de especies y recorre distintos continentes para conocer animales en su hábitat, identificar las amenazas que enfrentan y tomar decisiones que permitan garantizar su supervivencia. El videojuego cuenta con seis niveles, cada uno inspirado en una problemática ambiental real, el objetivo es restaurar el equilibrio de los ecosistemas y demostrar que cada acción tiene un impacto directo sobre el planeta.

“Buscamos transformar la crisis de extinción en una aventura real que genere conciencia y ganas de cuidar el planeta”, explicaron las creadoras. En la misma línea, agregaron que "la idea es que aprendan jugando y sientan que salvar el planeta también está en sus manos”. Y subrayaron que “si lo viven, lo entienden. Si lo entienden, actúan”.

Embed - @rescatandohuellas.unlz on Instagram: " ¡Hola! Somos estudiantes de la cátedra de Diseño Multimedial de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Actualmente estamos desarrollando Rescatando Huellas, un videojuego educativo que busca concientizar sobre la extinción de especies en el mundo a través de una experiencia interactiva. A través de la aventura, la exploración y el juego, invitamos a los jugadores a conocer distintas especies en peligro de extinción y a convertirse en protagonistas del cambio. Porque aprender también puede ser una aventura. Porque cada especie tiene una historia que merece ser contada. #Rescatandohuellas #DiseñoMultimedial #UNLZ #VideojuegoEducativo #conciencia" View this post on Instagram

Los niveles del videojuego

Entre los desafíos se encuentra el rescate del huemul, donde los jugadores deben limpiar y proteger activamente el entorno para ayudar al animal a llegar a una zona segura. En otro nivel, protagonizado por el oso pardo, deberán sobrevivir en un ambiente fragmentado por la urbanización, buscando alimento y evitando quedar atrapados.

Hay otro nivel dedicado al rinoceronte negro, especie amenazada por la caza furtiva, que deberá ser guiado para evitar a los cazadores. También incluye al panda gigante, su misión es encontrar bambú para asegurar su supervivencia. Por su parte, el bandicut deberá atravesar un entorno lleno de peligros, donde será necesario activar refugios y bloquear el avance de los depredadores. Y uno dedicado al pingüino emperador que pone el foco en el deshielo.