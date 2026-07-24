Desmantelaron un búnker de drogas en Lomas de Zamora y detuvieron a una mujer

Desmantelaron un punto de venta de drogas que funcionaba en el barrio Santa Marta de Lomas de Zamora . Detuvieron a una mujer e incautaron pasta base, cocaína y marihuana.

La investigación empezó en junio, tras una denuncia anónima sobre un domicilio donde se vendían drogas al menudeo. El caso fue presentado ante la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Ezeiza de la Policía Federal Argentina.

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La Unidad Funcional de Instrucción N°14 de Lomas de Zamora tomó intervención y ordenó las tareas de campo y los rastrillajes por la zona. De esa manera se pudo comprobar que en una casa de la calle La Fontaine al 1700 había una mujer que manejaba un búnker para el acopio, fraccionamiento y venta de pasta base, cocaína y marihuana.

A partir de las pruebas obtenidas, el Juzgado de Garantías N°5 de Lomas de Zamora ordenó un allanamiento al mencionado domicilio.

Elementos incautados en el allanamiento.

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El operativo fue llevado adelante por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina y contó con la colaboración del perro “Fénix”, especializado en detectar drogas.

En el lugar detuvieron a la imputada, una mujer de 31 años, quien fue trasladada a la dependencia policial. Además, incautaron una gran cantidad de drogas.

La Policía contó con la colaboración de un perro especializado en detección de drogas.

Según informaron fuentes policiales a La Unión, los agentes encontraron más de un kilo de pasta base (entre dosis listas para la venta y una piedra compacta), varias dosis de cocaína y marihuana, elementos de fraccionamiento, una balanza de precisión, un auto utilizado para distribuir la droga y documentación de interés para la causa.

La detenida quedó a disposición del magistrado interventor. Se le inició una causa por “infracción a la Ley de Drogas”.