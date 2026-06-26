Barrio Obrero: cayó un proveedor de drogas "mayorista" con cientos de dosis de cocaína

El objetivo allanado en un lugar de acopio de drogas que eran preveídas a bunkers en Barrio Obrero.

Efectivos de la Policía Bonaerense desbarató un punto de acopio y distribución de cocaína en 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría, que abastecía de drogas a distintos búnkers de Barrio Obrero , en Lomas de Zamora .

Durante el operativo, el personal policial detuvo a un hombre de 31 años que sería el proveedor "mayorista" de las sustancias ilegales que luego eran vendidas bajo la modalidad de narcomenudeo.

Allanamientos. Era líder de una banda narco que operaba en Llavallol: la detuvieron junto a su cómplice

Luego de meses de vigilancia encubierta, el fiscal Leonardo Kaszewski , de la UFI 14 de Lomas ordenó un allanamiento en el objetivo determinado: una vivienda ubicada en Gilberto Elizalde, entre República del Perú y Remedios de Escalada.

Al ingresar al inmueble, los uniformados encontraron 795 dosis de clorhidrato de cocaína ya fraccionadas y listas para su entrega, balanzas digitales de precisión, dinero en efectivo en billetes de baja denominación, un cargador de pistola calibre 9 mm con su pistolera y dos teléfonos celulares que serán peritados para rastrear las conexiones de la red.

Detenido por venta de drogas

Con el resultado del allanamiento en mano, la fiscalía ordenó la aprehensión de urgencia del principal investigado. El hombre fue interceptado en la vía pública mientras circulaba a bordo de un Volkswagen Fox gris, que también quedó secuestrado para pericias.

Según pudo averiguar La Unión, el operativo no apuntaba solo a los vendedores de los búnkeres barriales, sino a quienes sostienen la logística, el almacenamiento y la distribución mayorista del narcotráfico en la zona sur del conurbano.

El detenido quedó imputado por el delito de "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización", a disposición de la UFI 14 de Lomas de Zamora.