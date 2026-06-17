Confirmaron que seguirá detenida la joven que era lider de una banda narco que operaba en Llavallol

La supuesta jefa de la banda narco fue detenida hace un mes.

La Justicia de Lomas de Zamora dictó la prisión preventiva para la joven de 28 años que había sido detenida en mayo pasado, acusada de ser la cabecilla de una banda narco que operaba en varias localidades de la zona sur del Conurbano bonarense, con base principal en Llavallol y Burzaco.

Según pudo averiguar La Unión , la imputada continuará tras las rejas mientras avanza la causa que lleva adelante la UFI 14 de Lomas por el delito de "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización".

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La investigación se inició en noviembre del año pasado, cuando efectivos de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado detectaron un punto de venta de drogas bajo la modalidad conocida como "pasamano".

Además, los investigadores determinaron que la organización contaba además con custodia armada para proteger sus operaciones.

detenida La acusada habría liderado una banda que operaba en Llavallol.

Con el avance de las tareas de inteligencia, se estableció que el acopio y fraccionamiento de los estupefacientes se realizaba en distintos domicilios de Malvinas Argentinas, partido de Almirante Brown, mientras que parte de la droga era distribuida y comercializada en Burzaco y Llavallol.

Era novia del defe de una banda narco

Para los investigadores, la logística de la organización era coordinada por la acusada, quien además mantenía una relación con un conocido narcotraficante apodado "Marvin", actualmente prófugo de la Justicia.

La detención se concretó durante una serie de allanamientos realizados en Malvinas Argentinas y Burzaco. En los procedimientos también fue arrestada una mujer de 37 años señalada como colaboradora de la presunta líder de la banda.

Durante los operativos, la Policía secuestró más de medio kilo de marihuana, casi 200 gramos de cocaína, 145 envoltorios preparados para la venta, cuatro balanzas de precisión, elementos para el fraccionamiento de droga, documentación de interés para la causa, diez teléfonos celulares y más de 550 mil pesos en efectivo.