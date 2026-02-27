Desbaratan banda narco que operaba en Lomas de Zamora y la región: cuatro detenidos y armas secuestradas

Una organización delictiva dedicada a la venta de drogas fue desarticulada tras una serie de allanamientos realizados en el sur del Conurbano Bonaerense, con varios objetivos en el partido de Lomas de Zamora , luego de una investigación que comenzó a mediados del 2025.

El operativo fue llevado adelante por el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina , bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad Nacional . Cómo resultado del mismo, cuatro personas (tres mujeres y un hombre) fueron detenidas y se secuestró una importante cantidad de estupefacientes, armas de fuego, dinero en efectivo y elementos utilizados para la comercialización.

ALLANAMIENTOS Cayó la jefa de una banda narco que operaba en el barrio Maradona de Fiorito

La causa empezó a partir de un informe elaborado por el Departamento de Investigación Judicial del Servicio Penitenciario Federal , que advertía sobre la posible actividad de un individuo vinculado al narcotráfico.

Con el avance de la pesquisa, los investigadores lograron reconstruir el funcionamiento de una estructura criminal dedicada al acopio y distribución de drogas, que operaba desde distintos domicilios ubicados en Temperley e Ingeniero Budge , además de puntos en Bernal y Quilmes .

FotoJet (12) Armas y dinero secuestrado a la banda que operaba en Lomas de Zamora.

Cómo operaba la banda narco

Según se informó oficialmente, la organización tenía su principal zona de influencia en inmediaciones de una unidad penitenciaria del conurbano sur, desde donde se coordinaban las maniobras de venta y distribución.

Durante el desarrollo de la causa, el principal investigado fue detenido en un control vehicular realizado en la provincia de Entre Ríos, donde se constató que sobre él pesaba una orden de captura vigente por tenencia ilegal de arma de guerra y por infracción a la Ley Nacional de Drogas.

Ante este escenario, el Juzgado Federal N° 1, a cargo de la jueza María Romilda Servini, con intervención de la Secretaría Penal N.º 2, ordenó la realización de nueve allanamientos simultáneos en los domicilios identificados durante la investigación.

FotoJet (9) Los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia.

El rol de los miembros de la banda narco

Los procedimientos permitieron la detención de tres mujeres y un hombre. De acuerdo a la investigación, una de las detenidas se encargaba de la venta directa de estupefacientes, mientras que el hombre cumplía el rol de socio y financista del principal imputado.

En los operativos se incautaron aproximadamente cuatro kilos y medio de marihuana, cerca de medio kilo de cocaína, tres balanzas de precisión, una escopeta calibre .14, una pistola calibre .45, un pistolón, 40 municiones, 2.592.000 pesos, 784 dólares, 12 teléfonos celulares, una máquina contadora de billetes y cuatro cuadernos con anotaciones, entre otros elementos de interés para la causa.

Todos los detenidos, mayores de edad, quedaron a disposición de la Justicia Federal imputados por infracción a la Ley Nacional de Drogas.