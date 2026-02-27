Martín Rodríguez de Gran Hermano Generación Dorada: "Soy papá de una nena que está en el cielo"

Martín habló de todo en Gran Hermano Generación Dorada.

Martín Rodríguez, actual participante de Gran Hermano Generación Dorada, se animó a hablar con Andrea Del Boca de la muerte de su hija debido a una mala praxis, en un emotivo momento que se vivió en el certamen de Telefe.

El jugador reveló que fue un hecho que los marcó a su él y a su exesposa: "Ahora somos papás de una nena que está en el cielo y vamos a estar unidos por eso siempre”.

Embed “Hubo una mala praxis. Era colestasis, presión uterina. Tenían que darle una pastilla y el médico lo que hizo fue no medicarla porque dijo ‘no, vos sos joven’. Un hijo de remil…, me lo sacaron de las manos. Cuando fui a buscar la historia clínica de mi hija me la dieron en una servilleta manchada con café”, reveló.

El duro relato de Martín en Gran Hermano Generación Dorada Martín siguió detallando lo ocurrido en aquella trágica jornada en Gran Hermano Generación Dorada. “Llegué a la clínica a tener a mi hija. Éramos primerizos los dos y estaba a término. Hicieron un monitoreo y no había latido. Después de una intravaginal llamaron a este…, yo quería saber qué hacer si mi hija no tenía vida. Vino el médico y me dijo ‘no lo puedo entender’. Si él no podía, menos yo. Me chamuyó y mi pareja estaba ida del dolor por haber estado con trabajo de parto toda la noche, yo sentí incluso que ella se me estaba yendo”, dijo.

image Entonces, explicó la razón por la que decidieron no llevarlo a la Justicia: “Cuando llegó el momento, nos dimos cuenta de que solo íbamos a ganar plata y que íbamos a pasar por un montón de cosas que quizás nos harían mal. Lo dejamos en manos de Dios. Nos volvimos los dos caminando de la mano a casa".

