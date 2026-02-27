Manuel Ibero fulminó a Zoe Bogach en Gran Hermano Generación Dorada

La irrupción de Manuel Ibero a la casa de Gran Hermano Generación Dorada generó expectativa por su la relación que tuvo con Zoe Bogach . En una charla con Daniela de Lucía, compartió detalles de su relación con la exjugadora del certamen de Telefe .

Todo comenzó cuando Daniela le preguntó: “¿Cuánto de verdad hay en que vos no querías que ella entre a la casa y que ahora vos entras porque la idea te la dio ella?”.

Cambio de vida. El paso por Los Andes de Pompei, el nuevo participante de Gran Hermano

Manuel Ibero dio su versión luego de las fuertes críticas que recibió en el último tiempo : “Vengo acá, en parte para sacar el prejuicio, yo no quiero ser el ex de… Yo tengo un montón de cosas para ofrecerle al mundo, más que alguna exrelación. O sea, ganar exposición a costa de ella era algo que no me copaba”.

“Dijo que yo tenía enfermedades de transmisión sexual. Fue bravísimo y yo me quedé callado todo este tiempo, todas esas cosas me las callé. No tuve ningún encuentro físico con nadie… Empezó a mandarle a todas las minas que yo seguía, les escribió a todas y les preguntó de dónde me conocían. Una mina le dijo que yo le había dicho que teníamos una relación abierta y ahí ella, enloquecida, salió en todos lados”, dijo Manuel Ibero .

Y agregó: “La mina aprovechó la situación, venía de un momento que estaba medio mandándosela con un par de cosas y aprovechó, la dio vuelta, con eso se victimizó y le sirvió. Y yo tengo mensajes de ella, me importa tres carajos, pero si vos te quejas de algo no lo hagas. Yo conocí una mina cuando entró, cuando salió era igual, pasó el tiempo y empezó a cambiar”.

image Manuel Ibero y Zoe Bogach, en otros tiempos.

El conflicto con la mamá de Zoe Bogach

Recordó el conflicto que tuvo con la madre de Zoe Bogach: “Ella hablaba maravillas de mí y la mamá dijo que yo había fajado a mi hermanito cuando me contó que era gay”.

Sin poder contener las lágrimas, dijo: “Yo la pasé re mal en ese momento, te juro. Que diga esas cosas y si tocas a mí familia… de mí decí lo que quieras, no tengo problema”.

Y luego sentenció: “Un día no aguanté más, toda la gente me mandaba 'golpeador', 'homofóbico'… Y si hay alguien que aceptó la sexualidad de mi hermano, que no tiene nada de malo, fuimos mi hermana y yo”.