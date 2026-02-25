El paso por Los Andes de Nazareno Pompei, el nuevo participante de Gran Hermano

Cuando anoche en medio del segundo programa de la nueva edición de Gran Hermano , el conductor Santiago Del Moro presentó a Nazareno Pompei como uno de los participantes de la Generación Dorada , su nombre no pasó desapercibido en el mundo Los Andes .

Los hinchas del Milrayitas reconocieron rápidamente a ese delantero grandote, de buen porte y buena técnica, que se formó en las inferiores del club y a fines del 2019 debutó como profesional de la mano de Juan Carlos Kopriva , como una de las jóvenes promesas de la institución.

“Naza es un jugador interesante, que puede jugar de ‘nueve’ o como segundo delantero porque tiene la técnica para tirarse atrás, ya que rebota bien y genera juego. Tiene un físico privilegiado y creo que puede desarrollarse totalmente”, lo había definido en sus inicios el recordado Juan Carlos Díaz, emblema de Los Andes y descubridor de Jonatan Maidana y Leandro Brey, entre otros.

Sin embargo, cuando estaba por dar el salto, cuando empezaba a tener continuidad en el primer equipo, llegó la pandemia del Coronavirus y eso frenó su crecimiento del oriundo de Lomas de Zamora . Es más, su primer partido como titular , con Germán Cavalieri como entrenador, fue en la derrota ante Almirante Brown, en Lomas, en el último partido previo al parate de ocho meses de todo el fútbol argentino .

El paso por Los Andes de Nazareno Pompei

El debut oficial de Nazareno fue 8 de diciembre del 2019 en la derrota por 1-0 del Milrayitas ante Comunicaciones. Ese día, entró por Luis Monge a los 9 minutos del segundo tiempo. Y el 10 de marzo del 2020, en la caída ante el Mirasol, fue titular por primera vez.

Después, cuando volvió la actividad, el delantero que hoy tiene 27 años no tuvo rodaje y en 2021 marchó a préstamo por un año a Deportivo Merlo, donde sumó varios minutos y convirtió cinco goles. En su regreso, en 2022, no tuvo los minutos de juego que imaginó, pero pudo cumplir su sueño: hacer su primer gol con la camiseta de Los Andes, el club de sus amores.

nazareno pompei los andes gran hermano El pasado goleador del nuevo participante de Gran Hermano. Club Los Andes

Eso sucedió el 12 de septiembre en la victoria por 3-0 ante Ituzaingo, con un gol que fue clave para que el conjunto de Lomas se salve del descenso ese año. A la otra fecha, de penal, anotó su segundo gol en el Milrayitas ante Fénix.

Qué pasó tras su salida de Los Andes

En el club lomense, Nazareno Pompei continuó hasta diciembre de 2023 y con esa camiseta disputó 23 partidos, con un total de dos goles convertidos. Una vez finalizado su contrato con Los Andes, se incorporó a Liniers, donde convirtió cuatro goles.

En 2025 no jugó en ninguna institución y ahora, en el inicio el 2026, comenzó un nuevo camino alejado de las canchas de fútbol, como participación de Gran Hermano Generación Dorada, luego de 79 partidos y 11 goles como futbolista profesional.