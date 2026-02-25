La reacción de Zoe Bogach al ver a su ex en Gran Hermano Generación Dorada

Sin menciones a su ex pareja ni a la polémica que los rodeó meses atrás, el joven se presentó como una persona “egocéntrica, soberbia, manipuladora y de carácter fuerte”, que busca derribar el prejuicio de que las personas musculosas "no son inteligentes".

Uno por uno. Filtran los nombres de los participantes de Gran Hermano Generación Dorada

“Estoy bastante preparado. Estudié gran parte de mi vida. Tener un carácter fuerte me va a servir mucho para el juego", dijo Manuel Ibero en su videopresentación.

La reacción de Zoe Bogach a la presentación de Manuel Ibero, su expareja, en #GranHermano https://t.co/3LQP0MVKpW pic.twitter.com/u1YGArXOWe

Las ex hermanitas Zoe Bogach y Lucía Maidana se grabaron en stream reaccionando a la nueva edición de Gran Hermano, por lo cual captaron el momento justo en el que se enteraron de que Manuel Ibero ingresaba al reality.

image Manuel Ibero, ex de Zoe Bogach.

Entre risas nerviosas y gritos, Zoe Bogach se detuvo para leer los comentarios de los usuarios celebrando que entrara su ex y solo se limitó a tirar un comentario sobre su presentación y atuendo elegido para entrar al reality.

“Fue sin la remera, qué banana”, se burló sobre el particular look que eligió para la ocasión el nuevo participante de Gran Hermano Generación Dorada.