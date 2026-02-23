Filtran los nombres de los participantes de Gran Hermano Generación Dorada

Poco antes del muy esperado comienzo de Gran Hermano Generación Dorada en la pantalla de Telefe , una cuenta en las redes sociales filtró la lista de algunos de los posibles candidatos a ingresar a la casa más famosa del país.

Esta nueva edición de Gran Hermano Generación Dorada reunirá a figuras del espectáculo, ex concursantes del reality, influencers y personas anónimas en una misma casa.

Dentro de los nombres célebres que se pueden ver en la imagen que simula ser la “placa de nominados” se puede ver el nombre de la periodista Daniela De Lucía, el estilista Kennys Palacios , el actor Juanicar, el exfutbolista de Banfield Brian Sarmiento y la exvedette Divina Gloria.

Además, se pueden ver los nombres de dos recordados ex Gran Hermano ; Solange Gómez , de la edición 2011 y Emmanuel Di Gioia , de la temporada 2006 y La Pincoya , de la edición chilena.

image

También hay nombres de personalidades de internet como Lolo Poggio, hermana de Julieta Poggio, Franco, pareja de Lizardo Ponce, Danelik y Titi Tcherkaski. Otro de los grandes rumores es que ingresaría Andrea del Boca, actriz emblemática de Argentina, para competir en el certamen.

El estreno de Gran Hermano Generación Dorada será este lunes a las 22,15 por la pantalla de Telefe, nuevamente con la conducción de Santiago del Moro