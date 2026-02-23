Los Andes, amargado y con bronca: qué dijo Daniel Franco, uno de los referentes Milrayitas

En Los Andes dura la bronca después de lo que fue el empate ante Ciudad Bolívar por 1 a 1. Es que el Milrayitas lo ganaba con gol de Mauricio Asenjo a los 7 minutos del primer tiempo, pero Brian Duarte sobre el final del partido igualó para el local. Leonardo Lemos y todos los jugadores se fueron amargados.

De esta manera, el conjunto de Lomas de Zamora dejó escapar la chance de ganar su primer partido en el torneo de la Primera Nacional. Suma 2 puntos, tras dos igualdades en las primeras jornadas y ahora buscará ganar en el Eduardo Gallardón el próximo sábado ante Defensores de Belgrano.

Aprobado. Javier Bustillos y su debut en el arco Los Andes: "Hay que estar preparado"

Confirmado. El estadio de Los Andes será sede de un partido de Copa Argentina

Uno de los que alzó la voz tras el empate fue el histórico Daniel Franco. El zaguero central no ocultó su bronca y fastidio por los dos puntos perdidos y sostuvo: "Teniamos el partido ganado por eso estamos con bronca, en la única chance que ellos arrimaron peligro lo empataron. Estamos con bronca, fastidio y molestos porque fue en los últimos minutos y se nos escapó".

Además, señaló que "el rival también juega, en el segundo tiempo por ser locales se nos vinieron, arriesgaron mucho más". Y agregó: "Tuvimos algún contragolpe, pero no pudimos concretar. Hasta el gol estábamos bien, lo habíamos aguantado, pero no pudo ser".

Por último, concluyó: "El partido estaba controlado, estábamos bien abajo y firmes, pero tuvimos una distracción y lo pagamos caro. A veces tenemos reacciones en los partidos, estamos a mil y nos tenemos que cuidar de eso. Ahora hay que dar vuelta la página y pensar en lo que viene".

los andes ante ciudad bolivar Los Andes no pudo con Ciudad Bolívar.

Los Andes no pudo cortar la racha que arrastra desde el año pasado

El ciclo de Leonardo Lemos está marcado por un contraste importante entre la performance en Lomas y la que obtuvo afuera del Gallardón. De local, con él en el banco de suplente, el Milrayitas construyó una fortaleza, fundamentalmente en su regreso a la Primera Nacional, lo que le permitió conservar la categoría con bastante tranquilidad.

En números, desde la llegada de Lemos, Los Andes consiguió en su casa 12 victorias, 8 empates y sufrió apenas cuatro derrotas, con una efectividad superior al 61 por ciento.

Sin embargo, esta fortaleza no la pudo trasladar a los partidos de visitante, donde la producción hasta el momento es muy inferior. Y los números son contundentes: apenas ganó dos partidos de los 24 que disputó lejos de Lomas de Zamora, con 15 derrotas y siete empates, con una eficacia de 17%.

Tras el debut con empate ante Almirante Brown, ahora se le escapó la victoria ante Ciudad Bolívar sobre el final, lo que hubiera cortado una racha de casi un año sin ganar como visitante (la última victoria en esa condición fue en la fecha número 4 del pasado torneo ante Colegiales en Munro el 28 de febrero del año pasado). Ahora enfrentará a Defensores de Belgrano como local y luego visitará a Deportivo Madryn en busca de cortar la racha nefasta.