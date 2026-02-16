Javier Bustillos y su debut en el arco Los Andes: "Hay que estar preparado"

Los Andes sufrió imprevistos en la previa al partido ante Almirante Brown . La lesión de su capitán, Sebastián López, fue una de las bajas más importantes en el once inicial y por eso Javier Bustillos tuvo que reemplazarlo y hacer su debut en el Milrayitas. No desentonó en su estreno con el conjunto de Lomas de Zamora .

Para el conjunto de Lomas fueron dos ausencias importantes las de Sebastián López y la de Facundo Echavarría. El arquero sufrió un esguince de primer grado en la rodilla derecha, mientras que el delantero no pudo estar presente por una distensión en el aductor izquierdo. Habrá que aguardar para sus recuperaciones, pero lo concreto es que Javier Bustillos y Matías González fueron sus reemplazantes.

De esta manera, Javier Bustillos tuvo su chance para defender el arco de Los Andes. El uno realizó divisiones inferiores en Boca, no llegó a debutar en la Primera, y después tuvo pasos por All Boys, Acasusso y Dock Sud en el ascenso. Ahora le llegó la chance de defender los tres palos del Milrayitas en la Primera Nacional. Por "accidente" pero atento a su oportunidad.

Si bien no fue exigido durante el partido ante Almirante Brown , la jugada de mayor peligro de los de Isidro Casanova se produjo en el segundo tiempo. Ulises Abreliano probó de media distancia casi sobre el final del partido y la pelota pasó cerca del ángulo superior izquierdo defendido por Bustillos.

"Sabíamos que Almirante iba a ser un equipo duro. Venían a hacer un juego un poco más lento, pero nosotros con nuestras armas buscamos dañarlos. Los tuvimos en un arco, pero lo positivo es que mantuvimos el arco en cero", aseguró Bustillos.

Además, sostuvo: "Todo el mundo de Los Andes sabe lo que representa Seba López, para mi es un honor tenerlo de compañero. Estoy contento por la oportunidad. Obviamente es una desgracia que se haya lesionado, pero son gajes del oficio que tenemos nosotros y hay que estar preparado para cuando toquen las chances".

Por último, consideró que "Los Andes es un club grande del ascenso". Y apuntó: "Me tocó un lindo desafío y estoy muy contento por esta oportunidad. Estoy disfrutando de este presente en un club tan grande como lo es Los Andes. De mi lado siento mucho orgullo que un club como Los Andes quiera mis servicios por dos años, soy un agradecido y estoy muy feliz por eso".

Lo que se viene para Los Andes en la Primera Nacional

Luego del empate ante Almirante Brown en el debut, ahora el Milrayitas deberá viajar para enfrentar el próximo domingo desde las 18 a Ciudad Bolívar. Luego recibirá a Defensores de Belgrano por la tercera fecha y en la cuarta jornada será visitante de Deportivo Madryn.

Comenzó el torneo de la Primera Nacional con sensaciones agridulces para Los Andes. Fue un empate sin goles que deja mucho para el análisis, para algunos positivo y para otros se perdieron dos puntos de local.