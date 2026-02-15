Los Andes no pudo con Almirante Brown y obtuvo un amargo empate en el Eduardo Gallardón

Live Blog Post

Los Andes fue más que Almirante, pero no supo como ganarlo en el estreno en la Primera Nacional

Los Andes y Almirante Brown igualaron sin goles en el primer partido de ambos en el torneo de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Leonardo Lemos fue más que su rival en el segundo tiempo, pero no supo encontrar los caminos para ganarlo y debió conformarse con un empate 0 a 0.

En un primer tiempo para el olvido, el Milrayitas casi que no generó chances para doblegar al conjunto de Isidro Casanova. Sólo estuvo cerca con un penal no cobrado a Mauricio Asenjo, pero después de eso poco juego colectivo del equipo de Lomas de Zamora.

En el complemento, con la movilidad de Matías Gómez, sumado al ingreso de Tomás Díaz el conjunto lomense tuvo chances para lograr la victoria, pero careció de efectividad. Incluso Almirante Brown con un contragolpe pudo haberse quedado con los tres puntos.

En consecuencia, fue un empate con sabor amargo para Los Andes que demostró carácter pero pocas ideas en ataque. En la próxima fecha, el conjunto de Lomas de Zamora viajará para enfrentar a Ciudad Bolívar, uno de los debutantes en la categoría.