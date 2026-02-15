domingo 15 de febrero de 2026
Los Andes no pudo con Almirante Brown y obtuvo un amargo empate en el Eduardo Gallardón

Los Andes fue más que Almirante Brown pero no pudo traducir en goles las chances que fabricó durante el partido. Fue 0 a 0 en el debut en la Primera Nacional.

Diariolaunion | Leonardo Papaleo
Por Leonardo Papaleo
EN VIVO

Live Blog Post

Los Andes fue más que Almirante, pero no supo como ganarlo en el estreno en la Primera Nacional

Los Andes y Almirante Brown igualaron sin goles en el primer partido de ambos en el torneo de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Leonardo Lemos fue más que su rival en el segundo tiempo, pero no supo encontrar los caminos para ganarlo y debió conformarse con un empate 0 a 0.

En un primer tiempo para el olvido, el Milrayitas casi que no generó chances para doblegar al conjunto de Isidro Casanova. Sólo estuvo cerca con un penal no cobrado a Mauricio Asenjo, pero después de eso poco juego colectivo del equipo de Lomas de Zamora.

En el complemento, con la movilidad de Matías Gómez, sumado al ingreso de Tomás Díaz el conjunto lomense tuvo chances para lograr la victoria, pero careció de efectividad. Incluso Almirante Brown con un contragolpe pudo haberse quedado con los tres puntos.

En consecuencia, fue un empate con sabor amargo para Los Andes que demostró carácter pero pocas ideas en ataque. En la próxima fecha, el conjunto de Lomas de Zamora viajará para enfrentar a Ciudad Bolívar, uno de los debutantes en la categoría.

Live Blog Post

Final del partido

Los Andes y Almirante Brown no se sacaron diferencias y empataron sin goles en el Eduardo Gallardón.

Live Blog Post

Se lo perdió Los Andes sobre el final

Tomás Díaz tuvo el gol en la última, pero llegó exigido y no pudo definir.

Live Blog Post

Los Andes rodea a Almirante Brown

Gabriel Cañete con un derechazo elevó su remate por arriba del travesaño.

Live Blog Post

Se salvó Los Andes

En un gran contragolpe de Almirante Brown, una pelota filtrada encontró a Ulises Abreliano quien con un derechazo estuvo cerca de poner el primero para los de Isidro Casanova.

Live Blog Post

Comenzó el segundo tiempo

Los Andes salió con todo a buscar el triunfo sobre Almirante Brown. El inicio Matías Gómez con un zurdazo provocó que el arquero Bruno Galván evite la apertura del marcador.

Live Blog Post

Final del primer tiempo

Los Andes no puede con Almirante Brown y empatan 0 a 0 al término de la primera parte.

Live Blog Post

Los Andes se perdió el primero

Luego de un gran pase de Mario Galeano hacia el centro del área, Matías Gómez con un derechazo envió el balón por arriba del travesaño. Fue la más clara del Milrayitas en el primer tiempo.

Live Blog Post

Amonestado Mauricio Asenjo

Encontronazo en el área entre Mauricio Asenjo y Gerardo Alegre Rojas que significó la tarjeta amarilla para el jugador de Los Andes. Partido cerrado y muy luchado.

Live Blog Post

¿Penal sobre Mauricio Asenjo?

El delantero de Los Andes cayó derribado en el área pero el árbitro Gonzalo Pereira no sancionó la pena máxima.

Live Blog Post

Comenzó el partido

Ya juegan Los Andes y Almirante Brown por la primera fecha del torneo de la Primera Nacional.

Live Blog Post

Dos bajas sensibles en el once de Los Andes

El arquero Sebastián López y el delantero Facundo Echavarría no son de la partida.

Live Blog Post

Ya se viene Los Andes ante Almirante Brown

Formaciones confirmadas

Los Andes: Javier Bustillos; Julián Navas, Brian Leizza, Daniel Franco, Peter Grance; Franco Rodríguez, Gabriel Cañete, Matías Gómez, Mario Galeano; Matías González y Mauricio Asenjo. DT: Leonardo Lemos.

Almirante Brown: Bruno Galván; Gerardo Alegre Rojas, Agustín Dattola, Gustavo Tomás Villoldo; Matías Belloso, Leandro Iglesias, Gabriel Altamirano, Ulises Abreliano, Tomás Almada; Enzo Cardozo y Santiago Vera. DT: Rodrigo Alonso.

