Temperley: denuncian a una madre por quedarse con el dinero de las camperas de egresados

La madre de una alumna de una escuela primaria de Temperley fue denunciada por estafa , tras la presunta desaparición del dinero destinado para comprar las camperas de egresados de los estudiantes. Se habría quedado con 2.5 millones de pesos.

El escándalo se desató en los últimos días en la Escuela N°32 “Ignacio Lucas Albarracín” , ubicada en la calle Indalecio Gómez 52 , en el barrio La Perla de Temperley .

Según la denuncia a la que pudo acceder La Unión , la acusada es una mujer de 32 años identificada como G.T. , quien habría sido designada para juntar la plata de alumnos de 5° año “A” para confeccionar 23 camperas y 46 remeras para el fin de curso.

La propia mujer se habría ofrecido a reunir el dinero, ya que poseía un contacto para realizar las prendas. Para ello pidió un pago inicial de $28.000 a cada una de las mamás. El resto, según la denuncia, se dividió en otros montos que le fueron entregados durante el año pasado, hasta cubrir una suma cercana a los $2.500.000 . Sin embargo, el tiempo pasó y las camperas y remeras nunca les llegaron.

Las pruebas de la estafa

estafa Desde el taller mostraron que la madre nunca cumplió con los pagos.

Los estudiantes debían recibir su indumentaria escolar el pasado 10 de febrero, pero eso no ocurrió. Según los relatos de las madres, la denunciada habría dicho que el taller encargado de la confección no había cumplido con el trabajo, pero rápidamente descubrieron la verdad.

Las mamás fueron al lugar y se reunieron con el responsable del taller, quien les mostró que G.T. no les había pagado el trabajo completo y que respondía con evasivas cuando le reclamaban la plata para confeccionar las prendas. Lógicamente, desde el local necesitaban ese dinero para poder coordinar con los proveedores.

chat Escándalo en Temperley: el chat de la acusada con el taller que iba a hacer las camperas.

Además, el responsable del taller les hizo ver el chat de WhatsApp con la mujer. G.T. decía: “Hola, ¿cómo estás? Te consulto una sola cosa. ¿Se puede arrancar por las remeras aunque sea? Yo sé que estamos súper atrasados pero bueno, quería consultarte eso”. Desde el local respondieron que no podían realizar medio pedido. Ella retrucó: “Mirá, las madres me mandaron que se bajan de todo y me preguntan si está la posibilidad que la seña se reintegre... Porque hay muchas madres que se quedaron sin trabajo y no van a poder seguir pagando y en la escuela no permiten que algunos sí tengan y otros no”.

En esas condiciones, las remeras y camperas no se hicieron, las madres perdieron el dinero que le habían entregado a G.T. y los estudiantes se quedaron sin nada. Ante esta situación, decidieron hacer pública la situación en redes sociales y denunciaron el caso ante la Justicia de Lomas de Zamora por estafa.