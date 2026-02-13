Cuento del tío en Centenario: alertan que el acusado "sigue estafando cómo si nada"

La mujer que fue víctima de una estafa bajo la modalidad "Cuento del Tío" en su verdulería de Villa Centenario , alertó que el hombre que la engaño "está libre" y "sigue estafando a gente del barrio cómo si nada", a pesar de la denuncia.

En diálogo con La Unión , Liliana Mondragón advirtió que en el vecindario ya hubo al menos tres casos más, además del de ella. Sin embargo, el estafador permanece impune.

"Me contaron los vecinos que hubo tres casos más, y que también estafó a una gente que trabaja en una tienda de ropa", expresó la joven denunciante.

Según consta en la denuncia, a la que tuvo acceso este medio, la mujer de 32 años, vecina de Lomas de Zamora , declaró que el 17 de enero pasado, apenas pasadas las 21 horas y cuando estaban a punto de cerrar, un sujeto desconocido se presentó en el negocio ubicado sobre Plumerillo, que le pidió a una de las empleadas "el favor de transferirle $2 mil a cambio de la misma suma en efectivo".

Cuento del tío El supuesto autor del "Cuento del tío" en Centenario.

"Mi compañera le pide el alias y el le dicta un cvu que le da error en dos intentos. Entonces él le dice a mi compañera que le dé el celular para poner el alías. En un momento el se lo saca y se transfiere rápidamente una suma de $2 millones e intenta escaparse", relató la denunciante.

La damnificada llamó al 911 para solicitar la presencia policial. Cuando llegaron, los efectivos habrían reconocido al acusado como el autor de otros engaños bajo el mismo modus operandi, y lo detuvieron. Sin embargo, actualmente estaría libre.

Otro "Cuento del tío" del mismo estafador

Según explicó en Facebook la mujer que denunció al estafador, lo volvió a ver el miércoles ultimo en un comercio del mismo rubro y del mismo dueño sobre al Avenida General Martin Rodríguez 2410. Allí habría intentado volver a cometer el mismo fraude.

"Me dí cuenta que no me reconoció, agarré lo primero que tenía a mano y me empecé a desquitar, porque se metió con mi laburo y el de mi familia, y nadie merece sentir ésta impotencia e injusticia", remarcó.

La víctima decidió hacer público el caso para alertar a la comunidad. "Lo volvieron a dejar suelto porque según la policía no tenía antecedentes", lamentó.