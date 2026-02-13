viernes 13 de febrero de 2026
13 de febrero de 2026
Cuestionamiento.

Kicillof señaló que "desde que llegó Milei se pierde un puesto de trabajo cada cuatro minutos"

El gobernador Axel Kicillof graficó la crisis generada por las medidas de Javier Milei: "Se han cerrado 30 empresas por día".

Kicillof: Desde que llegó Milei se pierde un puesto de trabajo cada cuatro minutos.

Kicillof: "Desde que llegó Milei se pierde un puesto de trabajo cada cuatro minutos".

"La gente no la está pasando bien. Se pierde, desde que llegó Javier Milei, un puesto de trabajo cada cuatro minutos", expresó Kicillof desde la ciudad bonaerense de Quequén. "Se han cerrado 30 empresas por día", continuó, antes de recordar: ""Es el paquete que se aplicó durante Martínez de Hoz, Cavallo y Macri. Hoy, en una embestida más profundizada y amplia, lo mismo".

Al horno.

Show.

Además, señaló que "Milei parece festejar cada empresa que cierra y cada puesto de trabajo que se pierde".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires puso el foco en la suba de la inflación, que fue de 2,9% en el último enero. "Decían que la inflación es siempre, en todo lugar, un fenómeno monetario , no depende del salario ni de la actividad, no emito más y no hay más inflación. Entonces empezó: 12, 18, 20, 24 meses. Vamos 26 meses. Lo voy a repetir. No hay teoría económica que sustente esto, tampoco resultado práctico".

