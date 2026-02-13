Kicillof señaló que "desde que llegó Milei se pierde un puesto de trabajo cada cuatro minutos"

Kicillof: "Desde que llegó Milei se pierde un puesto de trabajo cada cuatro minutos".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó que ya son "casi 300 mil puestos de trabajo perdidos" desde que Javier Milei llegó a la presidencia y advirtió que "se cierran 30 empresas por día". También alertó que la reforma laboral libertaria pretende "nivelar para abajo" a los trabajadores y advirtió por la "precarización" que provocará.

"La gente no la está pasando bien. Se pierde, desde que llegó Javier Milei, un puesto de trabajo cada cuatro minutos", expresó Kicillof desde la ciudad bonaerense de Quequén. "Se han cerrado 30 empresas por día", continuó, antes de recordar: ""Es el paquete que se aplicó durante Martínez de Hoz, Cavallo y Macri. Hoy, en una embestida más profundizada y amplia, lo mismo".

Además, señaló que "Milei parece festejar cada empresa que cierra y cada puesto de trabajo que se pierde".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires puso el foco en la suba de la inflación, que fue de 2,9% en el último enero. "Decían que la inflación es siempre, en todo lugar, un fenómeno monetario , no depende del salario ni de la actividad, no emito más y no hay más inflación. Entonces empezó: 12, 18, 20, 24 meses. Vamos 26 meses. Lo voy a repetir. No hay teoría económica que sustente esto, tampoco resultado práctico".

Críticas de Kicillof a la reforma laboral Kicillof cuestionó el proyecto de reforma laboral oficialista, que tuvo media sanción en el Senado y que será ley si lo aprueba la Cámara de Diputados. "Es una reforma laboral que precariza", consideró el mandatario provincial, a la vez que expresó: "Es cierto que en Argentina hay trabajo formal y hay precario. Ha crecido mucho con Milei, pero existe".

