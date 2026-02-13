viernes 13 de febrero de 2026
13 de febrero de 2026
Criminalización.

Javier Milei denunciará por "terrorismo" a quienes protestaron contra la reforma laboral

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, adelantó que el gobierno de Javier Milei irá a la Justicia. “Esto fue mucho más que una contravención”, aseguró.

Javier Milei denunciará por terrorismo a quienes protestaron contra la reforma laboral.

Javier Milei denunciará por "terrorismo" a quienes protestaron contra la reforma laboral.

“Nos interesa ligar a estas personas con organizaciones y financiamiento”, sostuvo la ministra al hacer referencia a los episodios que se dieron mientras se debatía el proyecto oficialista.

Kicillof: Desde que llegó Milei se pierde un puesto de trabajo cada cuatro minutos.
Cuestionamiento.

Kicillof aseguró que "desde que llegó Milei se pierde un puesto de trabajo cada cuatro minutos"
Los salarios se contrajeron durante todo 2025: ¿salpicará la imagen de Milei?
Ajustazo.

Los salarios se contrajeron durante todo 2025: ¿salpicará la imagen de Milei?

“Esto fue mucho más que una contravención. Estamos consolidando la información y vamos a denunciar por terrorismo. Una bomba molotov es una bomba, es un arma, con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos”, describió Monteoliva en diálogo con radio Mitre.

La ministra sostuvo precisó que existen “autores intelectuales” y “económicos” que formaron parte de la diagramación de los incidentes y dijo que quieren “ligar” a las personas que cometieron los actos de vandalismo con estructuras delictivas.

La marcha por la reforma laboral terminó en represión

En los alrededores del Congreso, el miércoles, cuando el Senado trató el proyecto del oficialismo para reformar la ley laboral, la Policía Federal emprendió un desalojo violento de los manifestantes que se expresaban en las calles.

Las transmisiones televisivas registraron uno de los hechos más delicados de la jornada: un grupo reducido de manifestantes preparando y arrojando bombas molotov. También se observaron personas que lanzaron palos, piedras y otros elementos contra el operativo de seguridad desplegado en la zona.

Según aseguran desde los partidos políticos opositores, se trataría de infiltrados del propio Gobierno para justificar la avanzada de las fuerzas de seguridad.

Kicillof aseguró que "desde que llegó Milei se pierde un puesto de trabajo cada cuatro minutos"

Los salarios se contrajeron durante todo 2025: ¿salpicará la imagen de Milei?

Diputados aprobó la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años

La reforma laboral ya tiene media sanción: qué pasa si Diputados la aprueba

Kicillof: Desde que llegó Milei se pierde un puesto de trabajo cada cuatro minutos.
Cuestionamiento.

Kicillof aseguró que "desde que llegó Milei se pierde un puesto de trabajo cada cuatro minutos"

Qué dijo Griselda Siciliani sobre la internación de Luciano Castro.
Hola guapa.

Qué dijo Griselda Siciliani sobre la internación de Luciano Castro