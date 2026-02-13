Las confesiones de un histórico de Los Andes en la previa al debut en la Primera Nacional

Los Andes se prepara para lo que será su debut en el torneo de la Primera Nacional este domingo desde las 17.30 ante Almirante Brown en el Eduardo Gallardón . Será una tarde de emociones fuertes, ya que volverá Daniel Franco a pisar el estadio lomense después de 12 años.

El defensor de 34 años de edad fue campeón con Los Andes en el 2014, en el ascenso logrado de la Primera B a la Primera Nacional. Ese equipo dirigido por Fabián Nardozza quedó en la memoria de todos los Milrayitas y ahora Franco tiene la chance de regresar al club de sus amores.

Luego de su paso por Los Andes , el defensor vistió las camisetas de San Martín de San Juan, Curico Unido de Chile, Oriente Petrolero de Bolivia y Atlético Grau de Perú, entre otros. Sin dudas, con mucha más experiencia llegó el momento de volver al club de Lomas de Zamora.

Para Daniel Franco será especial el partido del domingo ante Almirante Brown porque marcará su retorno al club lomense después de muchos años. En ese sentido, sostuvo: “Estoy tranquilo, pero el domingo la ansiedad va a empezar a picar un poco más. Con tantos años de experiencia uno sabe manejar esos temas. Cumplí la palabra que quería volver, económicamente tenía ofertas, pero yo quería estar cerca de mi familia y jugar en Los Andes . Hicimos todo lo posible para vestir esta camiseta que tanto quiero”.

Además, confesó que “la ilusión de pelear arriba siempre está”. Y apuntó: “Creo que se hizo una buena pretemporada. A veces analizar los amistosos es muy complejo. Estoy tranquilo para el debut y con muchas ganas de arrancar el campeonato".

A su vez, destacó que “todas las ligas en la que estuve fueron muy difíciles”. Y agregó: “Por suerte pude desarrollar una interesante carrera en el exterior. Hoy me siento en una etapa de mucha madurez y obvio desde mi conocimiento para que los más chicos sepan lo que es defender esta camiseta. Físicamente me encuentro en el mejor momento de mi carrera. Quise volver a Los Andes en un buen momento. Encontré un club parecido al que me fui en su momento".

daniel franco lomas Daniel Franco vuelve a Los Andes.

La experiencia de Daniel Franco, clave para su regreso a Los Andes

Sin dudas, es uno de los jugadores más representativos del plantel. Conoce el club y puede llegar a ser un plus a la hora de salir a cancha. En diálogo con Universo Milrayitas, el futbolista señaló que “cuando uno es jugador profesional se tiene que ir acostumbrando a las distintas formas de juego”.

Asimismo, recordó: “En Bolivia y Perú me pasó con el tema de la altura, de jugar un partido en distintas superficies, pero uno vive para esto y tiene que amoldarse lo más rápido posible para poder seguir manteniéndose bien y vigente”.

De todos modos, precisó que “somos bastante los jugadores nuevos para que el funcionamiento del equipo se pueda dar en las primeras fechas”. Y remarcó: “Esos detalles nos van a llevar a alcanzar los resultados deseados”.

La huella que dejó Daniel Franco en otros clubes y su sentimiento por Los Andes

No obstante, valoró: “Casi todos los años de mi carrera estuve jugando como titular. Cuando llegué a Atlético Grau no era muy conocido, pero pudimos llevar al club a ser reconocido como un equipo de primera división y que hayamos hecho historia en los 4 años que estuve, jugar un torneo internacional por primera vez en su historia y en una fase de grupos es lindo. Dejar esas lindas huellas en los clubes es lo que siempre queda”.

Por último, concluyó con un mensaje hacia todos los hinchas de Los Andes: “Al hincha le quiero decir que volvió el jugador que todos conocen, pero con más experiencia. Dentro de la cancha voy a dejar todo, la camiseta va a ser bien transpirada. Voy a dejar todo por estos colores”.