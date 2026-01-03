Daniel Franco vuelve a Los Andes: el regreso de un histórico que supo ser campeón

Daniel Franco vuelve a Los Andes.

Vuelve a Los Andes un histórico. Supo ser campeón en el 2014 en un equipo Milrayitas que tocó la gloria con las manos en el ascenso a la Primera Nacional de aquel año. Se trata de Daniel Franco, defensor de 34 años de edad, quien pega la vuelta tras 11 temporadas. La vuelta más esperada por los hinchas.

En su primera etapa en Los Andes, Franco disputó 59 partidos, todos como titular, entre las temporadas 2013 y 2014. Marcó dos goles y fue pieza clave en el equipo que consiguió el ascenso bajo la dirección técnica de Fabián Nardozza.

Embed https://t.co/TmHB8Ea6pj pic.twitter.com/vizg4BzDA0 — Club Los Andes (@clublosandes) January 3, 2026 La carrera de Daniel Franco, el nuevo refuerzo de Los Andes El defensor de 34 años de edad dejó un gran recuerdo en Los Andes y tuvo un recorrido importante en el fútbol. Se inició en las divisiones inferiores de Argentinos Juniors, donde jugó desde el 2009 hasta el 2012, luego vistió la camiseta de Almagro en el 2013, hasta recalar en el conjunto de Lomas de Zamora para la temporada 2013-2014 donde consiguió el mencionado ascenso.

Luego se marchó a San Martín de San Juan para la temporada 2015-2016, mientras que en el 2017 defendió los colores de Brown de Adrogué y de Sud América de Uruguay. En el 2018-2019 jugó en Curicó Unido de Chile, para la temporada 2020-2021 defendió los colores de Oriente Petrolero de Bolivia y desde el 2022 hasta el presente jugó en Atlético Grau de Perú.

Los refuerzos hasta acá del Milrayitas Con la llegada de Daniel Franco, el equipo de Leonardo Lemos ya sumó seis refuerzos. Tras las contrataciones del mediocampista Juan Manuel Vázquez, el defensor Julián Rodríguez Vuotto, el arquero Julián Bustillos, el defensor Iván Peter Grance y el mediocampista Tomás Díaz, el Milrayitas se arma para el inicio de la Primera Nacional. Cabe señalar que el conjunto lomense iniciará los entrenamientos este lunes 5 de enero en el Eduardo Gallardón, donde comenzará la puesta a punto rumbo al inicio del torneo de la Primera Nacional.

