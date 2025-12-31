Llegan los refuerzos: Los Andes potencia la defensa para la Primera Nacional

El plantel de Los Andes se rearma para el 2026.

Los Andes volverá el lunes a los entrenamientos para iniciar su preparación con miras a la próxima temporada de la Primera Nacional y por eso la dirigencia acelera algunas negociaciones para arrancar la pretemporada con gran parte del plantel armada.

Los tres futbolistas en cuestión son los siguientes: el mercador central Julián Rodríguez Vuotto , el lateral derecho Julián Navas y el lateral izquierdo Iván Peter Grance , quienes jugaron la pasada temporada en diferentes equipos de la Primera Nacional y serían refuerzos del conjunto lomense con miras al 2026.

Rodríguez Vuotto , de 25 años, llega al elenco de Lomas de Zamora con el pase en su poder tras un buen año en Nueva Chicago , en el que disputó 26 encuentros, 25 como titular, y no convirtió goles.

Este defensor, formado en las inferiores de River y con pasos por diferentes ligas sudamericanas, se desempeña como marcador central derecho y tiene cualidades como las de Román Riquelme, siendo firme en la marca y con buena salida desde abajo.

A lo largo de su carrera, además de River y Nueva Chicago, Rodríguez Vuotto defendió las camisetas de Soledade, de Brasil, y de dos clubes chilenos: Barnechea y Santiago Morning. En el país trasandino, disputó 111 encuentros y convirtió ocho goles.

Un viejo conocido de Leonardo Lemos

Uno de las tres incorporaciones que sumará el Milrayitas en los próximos días es la de Peter Grance, quien llega tras finalizar su vínculo con San Miguel. Formado en las inferiores de Boca Juniors, es un futbolista que conoce muy bien el DT Lemos, ya que lo tuvo en Sacachispas cuando dirigió en 2021. Con el equipo de Villa Soldati, ambos consiguieron el ascenso a la Primera Nacional.

Leonardo Lemos, el DT de Los Andes, ultima detalles. Los Andes volverá a unir a Lemos con Peter Grance.

En ese equipo, el lateral izquierdo fue uno de los mejores y al otro año lo ratificó en la segunda categoría. Eso le permitió pasar en 2023 a Gimnasia de Jujuy, pero en el Lobo no tuvo continuidad y a los seis meses emigró a San Miguel, con el que logró el ascenso a fines de ese año para regresar a la Primera Nacional.

En el Trueno Verde, Peter Grance tuvo un gran paso y sus números en la segunda categoría así lo demuestran: disputó 57 encuentros, 43 como titular, con dos goles y dos asistencias.

El tercero de la lista

Navas es el tercero de este tridente. Llega proveniente desde Patronato, donde disputó 21 partidos, 13 como titular, y no convirtió goles, y acumula 71 partidos en la divisional, con cuatro goles y una asistencia. A lo largo de su carrera, defendió colores de Independiente Rivadavia (51 partidos, cuatro goles), Arsenal (51 partidos, tres goles), Central Córdoba (8 partidos) y Colón de Santa Fe (cinco partidos).