Ignacio Ruano: "Los Andes es un club de objetivos grandes"

Los Andes apostó por un hombre de la casa para asumir como nuevo director deportivo. Y el elegido fue Ignacio Ruano, un futbolista que se formó en las inferiores del club , que conoce los pasillos del predio de Villa Albertina y del estadio Eduardo Gallardón, y que aportar su granito de arena en el crecimiento del Milrayitas .

Ruano se formó para ocupar este rol. Estudió la carrera de director técnico, también Recursos Humanos e hizo el curso de dirección deportiva, para desenvolverse en un rol que se vuelva cada vez más importante en el fútbol moderno. “Todo esto me dio las herramientas y la confianza para desempeñarme en esta posición. Voy a dar todo para seguir creciendo de la mano de una institución que quiero mucho”, remarcó durante una charla con Diario La Unión , en medio de la planificación de cara a la próxima temporada de la Primera Nacional .

Es un gran desafío en lo personal, ya que es un club que quiero mucho, el que me abrió las puertas en el fútbol juvenil y me dio la posibilidad de ser futbolista profesional. En Los Andes pasé años muy lindos y volver desde este lugar me llena de orgullo. Estoy contento, ilusionado, y tomó esto con mucha responsabilidad, enfocado en que el club crezca. Haré todo lo posible para que eso suceda.

-¿Cuán importante es el rol de director deportivo en el fútbol moderno?

En lo personal considero que es un acierto que los clubes tengan una personas que se dedique a lograr un crecimiento sostenido e integral de todas las áreas que rodean tanto el fútbol profesional como el juvenil. Es clave que todo esto esté alineado con los objetivos del club, ya que fundamental tener una estructura clara, sólida y con buenos cimentos. Y en eso, el rol de director deportivo es muy importante.

“Los Andes un club de objetivos grandes”

-¿Eso es a lo que debe apuntar el club para lograr un crecimiento institución?

Hay que lograr que esto sea sostenible, en principio para cumplir los objetivos a corto plazo, pero también para conseguir las metas a largo plazo que se fija el club. Los Andes es una institución con objetivos grandes, pero hay que ser claro para saber qué se está buscando y de qué manera se intenta lograr. Esto es fundamental para que pueda sostenerse en un fútbol de alto nivel, tanto a nivel profesional como juvenil.

-¿Qué te gustaría aportar desde tu lugar?

Para mí, la importancia del valor humano, de la comunicación y el hecho de generar un contexto agradable de trabajo es muy importante, hasta es algo necesario. Hay que trabajar para el futbolista venga contento al club y que también pase lo mismo con los hinchas y los socios. Dar un entorno del que se sientan parte y quieran colaborar desde su lugar. En ese sentido, tenemos que reconocer a Villa Albertina como nuestro principal patrimonio. Y es ahí donde todos debemos unirnos para dar una mano en su crecimiento. Si bien eso no se verá de un día para el otro, es el camino a seguir.

Los Andes, y una nueva temporada de la Primera Nacional

-¿Ya hay un objetivo trazado para el 2026?

Nuestra premisa es tratar de armar un equipo competitivo y que esté a la altura de una categoría muy dura, en la que todo cuesta, tratando de mantener un equilibrio y dando peleas con nuestras armas.

-¿De qué manera lograrán armar un equipo competitivo?

Nosotros consideramos que, para eso, era fundamental renovar los contratos de futbolistas que le dieron muchas satisfacciones al club y que están identificados con los objetivos. Por eso, a la hora de los refuerzos, buscamos lo mismo. Queremos potenciar lo que tenemos trayendo jugadores que se sientan identificados con los colores, con los objetivos y que vean al club como una oportunidad de crecimiento.

-¿Hay un bosquejo de los puestos que necesitan reforzar, en un contexto que se mantuvo una buena base del último plantel?

Nuestro objetivo es sumar futbolistas en todas las líneas. Si bien pudimos mantener el equipo titular casi en su totalidad, queremos sumar refuerzos que potencien todas las posiciones. Por eso, estamos buscando jugadores en todas las líneas para que haya una linda competencia en todas las posiciones. La idea, aproximadamente, es sumar 12 refuerzos.

-¿Cuán importante fue sostener a jugadores como Sebastián López, Mauricio Ansejo, Matías González y Gabriel Cañete, entre otros?

Ayuda mucho haber renovado y logrado la continuidad de jugadores que consideramos bandera de esta institución. Por eso, de parte del club, estamos sumamente agradecidos de que volvieron a confiar y de que se brinden un año más para cumplir los objetivos trazados.