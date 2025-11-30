Martina Triñanes y cómo mantenerse con Lomas Athletic en lo más alto del Hockey Metro

Martina Triñanes es referente y capitana de Lomas Athletic, club que en los últimos años siempre estuvo entre los mejores del Torneo Metropolitano de la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires y otros campeonatos en los que participaron con grandes logros.

La temporada 2025 se cerró en semifinales con derrota frente a San Fernando, pero eso no opacó el Nº1 de la Fase Regular y el hecho de haberlo entregado todo en busca de repetir el glorioso 2024.

En diálogo con Fox Sports, la mediocampista de las Conejas comentó que se siente ser parte de Lomas Athletic: “Desde los cinco años lo viví y lo atravesé con mucho disfrute con mis amigas, nos tocó vivir momentos muy duros como el descenso, la primera vez en la historia del club, siendo chicas. Siempre supimos que teníamos equipo para cuando todo eso pasara íbamos a poder pelear arriba. Después de tantos años y construcción en todos los sentidos, creo que hoy se siguen viendo los frutos de todo ese proceso”.

Bajar de categoría fue un golpe duro, pero apenas fue un año. Aquella tarde del regreso en Burzaco, frente a Pucará , fue la de los cimientos que fortalecieron las estructuras de lo que hoy es un hermoso camino. "El descenso marcó un punto de inflexión para todo el club porque se comenzó a hacer un laburo desde las Inferiores hasta todos los planteles en todas categorías porque somos varias tiras. Fueron años de mantenernos, entrábamos a Top 10 y salíamos siempre décimas y el primer año que entramos a Play-Offs pudimos consagrarnos campeonas de nuevo, así que fue una locura hermosa”, remarcó.

Nos tocó vivir momentos muy duros como el descenso, la primera vez en la historia del club, siendo chicas. Siempre supimos que teníamos equipo para cuando todo eso pasara íbamos a poder pelear arriba. Nos tocó vivir momentos muy duros como el descenso, la primera vez en la historia del club, siendo chicas. Siempre supimos que teníamos equipo para cuando todo eso pasara íbamos a poder pelear arriba.

Lomas Athletic arrasó con todo

Hubo que esperar hasta 2019 para volver a gritar campeón. Llegaron otros dos títulos del Hockey Metro, tres Súper 8 y una Copa Buenos Aires, con tres entrenadores distintos al frente de esos planteles: Fernando Ferrara, Ignacio Bergner y Lucas Vila, este desde 2024.

Por qué Lomas Athletic está en constante superación año tras año. Lo explica la “Negra” Triñanes. “Arrancando por la cantidad de jugadoras que hay, la gran mayoría pasó por un seleccionado que obviamente da un nivel muy alto, hay mucha competencia interna, todas quieren jugar en la Primera de Lomas. Eso no se sostiene solo, sin que hay un grado de compromiso, de compañerismo y de esfuerzo constante que implica jugar. Todas las jugadoras que forman parte del plantel lo saben y lo tienen muy interiorizado para justamente seguir peleando ahí arriba no hay otro camino más que el de entrenarse y dejar todo todas las semanas”, confió una de las mejores “5” del Metropolitano.

Martina Triñanes y las Leonas

Llegar a la Selección Argentina es el sueño de cualquier deportista y Martina Triñanes lo pudo cumplir, aunque por temas “personales” debió ponerle un punto final a esa “hermosa etapa” de su carrera.

“Fue una experiencia hermosa, había estado en las Leoncitas muchos años y fue un poco como cerrar esa etapa. Es un privilegio y una fortuna total vestir la camiseta, entrenarse en ese nivel, compartir con jugadoras como están hoy en las Leonas que son cracks totales”, manifestó la distinguida con el premio de “Mejor Jugadora de la Final” del último Súper 8 en Santiago del Estero.

Embed - Hockey | Lomas Athletic Club on Instagram: "Jugamos para ganar. Y jugar es abrirse a la posibilidad de empatar y perder. Y acá estamos todos tristes, pero enteros Es un juego, de los más lindos, el que seguimos eligiendo cada vez que podemos Jugamos para ganar, porque también la historia del club lo exige. Esa misma historia que nos hace creer que llegar a instancias definitorias es fácil, porque Lomas siempre es protagonista. Sin embargo, no es nada fácil, es un recorrido de mucho esfuerzo, dedicación y de posponer otras cosas. Llegar a play off ya es un logro en si mismo, si no lo creen, piensen en esos equipos que nunca han estado ahi. Todo el camino recorrido durante 2025 vale muchísimo, es enorme, son las *bicampeonas del Súper 8* *Es un orgullo para nosotros que ayer hayan dejado todo dentro de la cancha, por los colores más lindos * *buscando ganar en buena ley.* La bronca por el resultado de ayer, es genuina, pero no debe opacar el trabajo realizado. Cerramos el año con una tribuna llena de banderas , con jugadorxs y familias de todos los equipos del Club, todo el hockey alentando al hockey. Estamos seguros que el 2026 nos encontrará otra vez alentándolas para seguir haciendo historia. Lomas, el más campeón de los campeones #20 " View this post on Instagram

Continuando con las Leonas, dejó en claro que “me volvió a tocar en una atapa que estaba con proyectos personales y congeniar eso era muy difícil porque el grado de responsabilidad y compromiso que necesitas tener en las Leonas tiene que ser al 100%. Tuve que sincerarme un poco conmigo y decir fue una gran y hermosa etapa que disfruté un montón, pero que no la podía combinar con la vida que estaba llevando”.