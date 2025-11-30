Luis María Chebel tiene una obsesión: ganar la Copa Libertadores con Lanús

Lanús cerró la temporada 2025 con un título bajo el brazo. La obtención de la Copa Sudamericana le otorgó el pasaporte directo a la Copa Libertadores , quizá el objetivo más grande que perseguirá, sumado a los distintos torneos que tendrá por delante. La próxima agenda del plantel de Mauricio Pellegrino viene bastante recargada.

Luis Chebel, expresidente del club, enumeró las claves que llevaron a Lanús a una nueva conquista internacional destacando la “gestión” como una de las principales. “ El modelo Lanús, de continuidad en la gestión, es lo que permite los logros deportivos e institucionales. Somos un club que crece permanentemente, que tiene arraigo con la ciudad, con el barrio. Tenemos la suerte de estar festejando una copa más, que es súper importante, lo que vivimos en Asunción fue algo histórico y como siempre decimos lo festejamos todos juntos”, dijo.

Una copa dio paso a otra. El Granate no juega Libertadores desde 2017, cuando fue finalista . Será su séptima participación, dentro de una estadística que marca que de los últimos 21 torneos internacionales ha dicho presente en 19. Cómo se hace para estar a la altura de otros clubes con mayor poderío económico.

Todos los técnicos que lograron su primer campeonato fue acá. Me parece que es un dato no menor, varios que pasaron por el club y salieron campeones valoran eso, el club les da la posibilidad a los cuerpos técnicos y a los jugadores de brindarse profesionalmente de una manera cómoda.

Lanus Campeón Lanús campeón de la Copa Sudamericana, ahora irá por la Copa Libertadores.

El objetivo es la Copa Libertadores

“La unidad política, el proyecto a largo plazo, creo que somos un poco antisistema, lo reivindicamos siempre con el rol dirigencial, el ser cautelosos con el manejo de los recursos de club y entendemos cuándo son los momentos de apostar por lo deportivo. Ahora es el momento, se nos dio, el año pasado estuvimos cerca, ojalá que el año que viene nos toque también ser protagonistas. Uno tiene que insistir, tratar de hacer lo mejor para el club y no caben dudas que es de esta manera”, explicó quién hoy se desempeña como vocal suplente.

Por edad y rendimiento varios jugadores de Lanús estarán en el run-run del próximo mercado de pases, por lo que ante todos los frentes que deberá atender en 2026, no es un tema menor para la dirigencia que buscará retener a la mayoría. “Vamos a depender de las ofertas que lleguen, nos gustaría para la Copa Libertadores que es una obsesión entre comillas, nos gustaría seguir peleando cosas importantes, es difícil no darle la espalda a una transferencia para los chicos. Ya vendrá el libro de pases y llegará el momento de tomar decisiones”, dijo Chebel en diálogo con TNT Sports.

Lanús les abre las puertas

El dirigente no pasó por alto un hecho histórico en todos los títulos de Lanús, que tuvieron técnicos debutantes en ese rubro. Por eso, para Chebel, lo de Mauricio Pellegrino “no es casualidad, todos los técnicos que lograron su primer campeonato fue acá. Me parece que es un dato no menor, varios que pasaron por el club y salieron campeones valoran eso, el club les da la posibilidad a los cuerpos técnicos y a los jugadores de brindarse profesionalmente de una manera cómoda, que saben que se los va a sostener más allá de unos primeros resultados, también eso genera mucha confianza y un buen respaldo”.

Carlos Izquierdoz y Eduardo Salvio también tuvieron una mención especial. “Pasa siempre lo mismo, esto es de a dos, el jugador tiene que tener las ganas de venir y el club tiene que estar dispuesto a hacer el esfuerzo, pero en el caso de jugadores de la talla de ‘Cali’ y ‘Toto’ la voluntad es todo. Después de una carrera tan larga y exitosa como tuvieron para nosotros es un honor. Ratificamos la decisión, el compromiso y el sentimiento de los chicos, hace muchos años que están acá, nos conocen a todos, tienen una identidad absoluta con la institución y es hermoso que vistan esta camiseta”.