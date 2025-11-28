Rodrigo Castillo, el goleador de Lanús: "Una Copa Sudamericana no se gana todos los días"

Lanús sigue de festejo por la Copa Sudamericana lograda ante Atlético Mineiro. A pesar de haber quedado eliminado del Torneo Clausura ante Tigre, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino tuvo en Rodrigo Castillo a una de las grandes apariciones futbolísticas del 2025.

El atacante llegó para esta temporada desde Gimnasia y Esgrima La Plata y rápidamente se consolidó como uno de los jugadores más importantes a lo largo del semestre. Rodrigo Castillo es un jugador de área que también sabe generarse los espacios para que sus compañeros lo habiliten: diez goles en 26 partidos, la estadística del atacante que nació hace 26 años en Venado Tuerto.

"Hicimos mucho esfuerzo para poder levantar esta copa y estamos tratando de disfrutar todo esto, con el Laucha que se nos va, son muchas sensaciones. Una Copa Sudamericana no se gana todos los días", aseguró el atacante surgido de las divisiones inferiores de River.

A su vez, remarcó que el gol que más le gustó de la copa fue el que le hizo a la Universidad de Chile para conseguir la clasificación a la final en La Fortaleza: "Sirvió para definir la serie y fue clave por la importancia que tuvo".

Además, recordó y valoró el esfuerzo que hizo para llegar a jugar en Primera División: "Tuve que pelearla siempre. Llegué tarde al fútbol porque debuté en Primera a los 23 años. Dios siempre recompensa al que se sacrifica y hoy puedo disfrutar de esto".

La eliminación ante Tigre en el Torneo Clausura y lo que viene

A pesar de haber coronado el año con el título en la Copa Sudamericana, en Lanús se convive con la frustración de no haber podido seguir con vida en el ámbito doméstico. La derrota ante Tigre por 1 a 0 en La Fortaleza significó la eliminación de un equipo que llegaba en alza, pero se quedó con las manos vacías en el Torneo Clausura.

"Tratamos de aislarnos de todo antes del partido. Hicimos un gran sacrificio para poder quedar segundos en el grupo y poder definir como local. Estamos con bronca porque nos toca quedar afuera del torneo", confesó Castillo.

La realidad es que Lanús se quedó con ganas de seguir avanzando en un torneo que lo tuvo como protagonista en la fase de grupos, pero no pudo coronar con el trajín de partidos que llevaba a cuestas luego de la excursión por Paraguay en la Copa Sudamericana. Este sábado, conocerá a su rival de la Recopa Sudamericana, ya que entre Flamengo y Palmeiras saldrá el nuevo campeón de la Copa Libertadores.

Por lo tanto, el Granate se encuentra a la espera de lo que será su adversario por un nuevo título internacional. Los objetivos de Lanús para 2026 serán competir en la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana, además de los torneos locales como la Copa Argentina y los campeonatos Apertura y Clausura. El club buscará mantener su protagonismo internacional y no conformarse con los títulos recientes, apuntando a seguir cosechando logros y mejorar presupuestos y planificaciones institucionales.