Quién es María Abadi, la chef de la nueva temporada de "Envidiosa"

María Abadi es una actriz argentina reconocida por su gran talento en cine, teatro y televisión, y ahora está en el centro de la escena por su gran participación en la tercera temporada de “Envidiosa”, la exitosa serie de Netflix .

La actriz se luce en la serie de Netflix con un papel clave como Lola, la chef que trabaja con Matías ( Esteban lamothe ) y provoca los celos de Vicky ( Griselda Siciliani ).

La artista nació en Buenos Aires el 16 de noviembre de 1985 y es hija del reconocido psicoanalista y escritor José Eduardo Abadi.

En cine Debutó con el protagónico de “Meme” en Géminis, de 2005, en una película de Albertina Carri. Luego participó en títulos como “Capital (todo el mundo va a Buenos Aires)” y “El gato desaparece”.

Mientras que en televisión dio un gran saltó a la popularidad con sus personajes de Érica Donosso en “Montecristo”, e Irina Zabaleta en “Ciega a citas”.

También formó parte del elenco de “El Encargado”, “Argentina, tierra de amor y venganza” y “Pequeña Victoria”, entre otras ficciones exitosas.

MARÍA ABADI, TAMBIÉN EN TEATRO

También se lució en teatro, donde actuó en obras como “Cyrano”, “La vida breve” y “Hace seis horas jamás te hubiera golpeado”. Además, es autora de “Nave”, una pieza teatral que recibió elogios por su propuesta íntima y contemporánea. Además de su trayectoria actoral, María Abadi se formó en astrología y actualmente ofrece lecturas de cartas natales.

En la nueva temporada de “Envidiosa”, Vicky, como la llaman sus amigos, ha construido su vida alrededor de una relación de larga duración con Daniel. Sin embargo, cuando se da cuenta de que todas sus amigas se casan y tienen hijos, comienza a cuestionar sus propias elecciones y a sentir una profunda envidia.

Harta de esperar, Victoria decide tomar las riendas de su vida y le plantea un ultimátum a Daniel: o se casan, o ella pone fin a la relación. A partir de este momento, Vicky se embarca en un viaje de autodescubrimiento, lleno de situaciones cómicas y momentos de reflexión, mientras intenta encontrar su lugar en el mundo y cumplir sus sueños.