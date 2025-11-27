viernes 28 de noviembre de 2025
Escribinos
27 de noviembre de 2025
Luz, cámara, acción.

Estrenos de cine: "Zootopia 2" y otros títulos renuevan la cartelera

Los estrenos de cine del último jueves de noviembre tendrán la llegada de "Zootopia 2", junto con grandes películas de Estados Unidos, Corea del Sur y España.

Estrenos de cine: llega Zootopia 2.

Estrenos de cine: llega "Zootopia 2".

Zootopia 2

Directores: Jared Bush, Byron Howard.

Lee además
Magui Bravi vuelve al cine.
Luz, cámara, acción.

Cómo es "Instante", la película con Magui Bravi y Alejandro Fiore
La licenciada en arte de Temperley en la presentación oficial de su libro para niños. 
Talento local.

La cineasta de Temperley que presentará una historieta en CABA

Voces originales: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Ke Huy Quan, Shakira, Fortune Feimster, Quinta Brunson.

Síntesis: los detectives Judy Hopps y Nick Wilde se encuentran tras la pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópoli de animales. Para resolver el caso, Judy y Nick deberán infiltrarse en nuevas y sorprendentes partes de la ciudad, donde se pondrá a prueba su creciente alianza como nunca antes. (Animación, Estados Unidos).

Embed

No alimentes a los niños

Director: Destry Allyn Spielberg.

Elenco: Michelle Dockery, Giancarlo Esposito, Zoe Margaret Colletti.

Síntesis: en un mundo devastado por un virus que eliminó a la mayoría de los adultos, un grupo de niños huérfanos inicia un viaje hacia el sur, sin imaginar que en su camino encontrarán a una mujer psicópata que esconde un secreto. (Terror, Estados Unidos)

Embed

Amor en la Gran Ciudad

Director: Eon-hee Lee.

Elenco: Kim Go-eun, Noh Sang-hyun.

Síntesis: en el corazón de Seúl, Jaehee, un espíritu libre y desinhibido, encuentra en Heungsoo, un joven que oculta su identidad, no solo un amigo, sino un refugio. Comienza entre ellos una convivencia inesperada: risa, complicidad, secretos, y el descubrimiento de lo que significa amar sin juicios. Ambientada en una ciudad que nunca duerme, esta historia celebra la amistad, la libertad y la valentía de ser uno mismo. (Drama, Corea del Sur).

Embed

La infiltrada

Director: Arantxa Echevarría.

Elenco: Carolina Yuste, Luis Tosar, Víctor Clavijo.

Síntesis: basada en hechos reales. Una agente de policía pasa años infiltrada en los círculos abertzales hasta que ETA contacta con ella. Su misión se complica cuando debe alojar en su casa a dos miembros de la organización, mientras intenta mantener su identidad secreta y sobrevivir al peligro que la rodea. Es la historia de Aranzazu Berradre Marín, pseudónimo con el que se infiltró una policía nacional en ETA, con tan solo 20 años, siendo la única mujerque convivió con la banda terrorista logrando la desarticulación del comando Donosti. (Drama, España).

Embed

Temas
Seguí leyendo

Cómo es "Instante", la película con Magui Bravi y Alejandro Fiore

La cineasta de Temperley que presentará una historieta en CABA

Malena Pichot y Pilar Gamboa regresan con "Viudas Negras P*tas y Chorras"

Estrenos de cine: dos películas argentinas junto con George Clooney y Ariana Grande

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
EvangelinaAnderson junto al banfileño Ian Lucas. 
¿Qué onda?

Filtraron la primera foto de Evangelina Anderson junto al banfileño Ian Lucas

Las más leídas

Te Puede Interesar

Banfield, hasta el momento, no podrá sumar refuerzos.
En problemas.

A Banfield le cayó otra inhibición y agrava su situación para el mercado de pases