Estrenos de cine: "Zootopia 2" y otros títulos renuevan la cartelera

En el último jueves de noviembre los estrenos de cine cuentan con la esperada llegada a las salas de "Zootopia 2" y también renuevan la cartelera de los cines una historia de terror estadounidense, un drama que llega desde Corea del Sur y una película española basada en hechos reales.

Síntesis: los detectives Judy Hopps y Nick Wilde se encuentran tras la pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópoli de animales. Para resolver el caso, Judy y Nick deberán infiltrarse en nuevas y sorprendentes partes de la ciudad, donde se pondrá a prueba su creciente alianza como nunca antes. (Animación, Estados Unidos).

No alimentes a los niños

Director: Destry Allyn Spielberg.

Elenco: Michelle Dockery, Giancarlo Esposito, Zoe Margaret Colletti.

Síntesis: en un mundo devastado por un virus que eliminó a la mayoría de los adultos, un grupo de niños huérfanos inicia un viaje hacia el sur, sin imaginar que en su camino encontrarán a una mujer psicópata que esconde un secreto. (Terror, Estados Unidos)

Amor en la Gran Ciudad

Director: Eon-hee Lee.

Elenco: Kim Go-eun, Noh Sang-hyun.

Síntesis: en el corazón de Seúl, Jaehee, un espíritu libre y desinhibido, encuentra en Heungsoo, un joven que oculta su identidad, no solo un amigo, sino un refugio. Comienza entre ellos una convivencia inesperada: risa, complicidad, secretos, y el descubrimiento de lo que significa amar sin juicios. Ambientada en una ciudad que nunca duerme, esta historia celebra la amistad, la libertad y la valentía de ser uno mismo. (Drama, Corea del Sur).

La infiltrada

Director: Arantxa Echevarría.

Elenco: Carolina Yuste, Luis Tosar, Víctor Clavijo.

Síntesis: basada en hechos reales. Una agente de policía pasa años infiltrada en los círculos abertzales hasta que ETA contacta con ella. Su misión se complica cuando debe alojar en su casa a dos miembros de la organización, mientras intenta mantener su identidad secreta y sobrevivir al peligro que la rodea. Es la historia de Aranzazu Berradre Marín, pseudónimo con el que se infiltró una policía nacional en ETA, con tan solo 20 años, siendo la única mujerque convivió con la banda terrorista logrando la desarticulación del comando Donosti. (Drama, España).